Большинство стран ЕС готовы следить за сделками компаний с налоговой выгодой
Летом 2020 г. в Европейском союзе вступят в силу новые правила раскрытия информации о сделках с признаками «агрессивного налогового планирования». Правила описаны в директиве ЕС: компании будут отчитываться за все подобные сделки, совершенные с июня 2018 г. Чтобы это произошло, странам предстоит внедрить нормы директивы в национальные законы до конца 2019 г.
Большинство стран ЕС или приняли, или сообщили, что разработали национальное законодательство во исполнение указанной директивы, заявляет директор группы международного налогового структурирования PwC в России Анастасия Гальцева. По состоянию на декабрь 2019 г. только четыре страны не представили поправки в законодательство – это Греция, Мальта, Румыния и Латвия, указано в обзоре PwC и подтверждает Гальцева, что касается Латвии, то информация о ней не обновлялась с конца октября. В шести странах уже приняты законы – в Австрии, Франции, Бельгии, Словакии, Словении и Болгарии. В Польше положения не только приняты, но и вступили в силу с начала 2019 г.