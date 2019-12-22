Большинство стран ЕС готовы следить за сделками компаний с налоговой выгодой

Большинство стран ЕС или приняли, или сообщили, что разработали национальное законодательство во исполнение указанной директивы, заявляет директор группы международного налогового структурирования PwC в России Анастасия Гальцева. По состоянию на декабрь 2019 г. только четыре страны не представили поправки в законодательство – это Греция, Мальта, Румыния и Латвия, указано в обзоре PwC и подтверждает Гальцева, что касается Латвии, то информация о ней не обновлялась с конца октября. В шести странах уже приняты законы – в Австрии, Франции, Бельгии, Словакии, Словении и Болгарии. В Польше положения не только приняты, но и вступили в силу с начала 2019 г.