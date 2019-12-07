Экономика

Цифровой налог сеет международный раздор

Западные страны решают свои разногласия по «закону джунглей»
Алексей Невельский
Алексей Невельский
Многие недовольны, что такие компании, как Alphabet, Apple и Facebook, аккумулируют прибыль в налоговых гаванях, а не там, где находятся пользователи. На фото: протесты во время встречи министров финансов ЕС /Yves Herman / Reuters

Обычно западные страны придерживаются многостороннего подхода к решению международных проблем. Но последние события подчеркивают, что в вопросах торговли и налогов все чаще предпочитают защищать свои интересы в одиночку, ставя под угрозу порядок, который сами же создали. 

США 2 декабря пригрозили ввести пошлины до 100% на импорт товаров из Франции стоимостью $2,4 млрд в ответ на ее налог на выручку крупных технологических компаний. Париж назвал это неприемлемым и предупредил, что ЕС готов ответить. В последующие дни Великобритания, Канада, Австрия и Индонезия пообещали тоже ввести налог на выручку технологических гигантов, несмотря на угрозы США в адрес Франции. 

Честные налоги 

Вы видите 17% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.