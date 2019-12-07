Цифровой налог сеет международный раздор
Западные страны решают свои разногласия по «закону джунглей»
Обычно западные страны придерживаются многостороннего подхода к решению международных проблем. Но последние события подчеркивают, что в вопросах торговли и налогов все чаще предпочитают защищать свои интересы в одиночку, ставя под угрозу порядок, который сами же создали.
США 2 декабря пригрозили ввести пошлины до 100% на импорт товаров из Франции стоимостью $2,4 млрд в ответ на ее налог на выручку крупных технологических компаний. Париж назвал это неприемлемым и предупредил, что ЕС готов ответить. В последующие дни Великобритания, Канада, Австрия и Индонезия пообещали тоже ввести налог на выручку технологических гигантов, несмотря на угрозы США в адрес Франции.
Честные налоги
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