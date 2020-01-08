Иран атаковал американские авиабазы в Ираке

Точных данных о пострадавших и погибших во время иранских авиаударов нет. Минобороны Ирака сообщило, что иракские военнослужащие не понесли потерь в результате ночного удара Ирана. По сообщению ведомства, удар 17 ракетами был нанесен по авиабазе около Багдада и еще пятью – по военному объекту США в иракском Курдистане. Минобороны США пока не сообщило о том, какой ущерб нанесли иранские удары. Иранские СМИ сообщают, что ударам подверглись объекты беспилотной авиации – именно ракетой с беспилотника был убит Сулеймани.