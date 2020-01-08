Иран атаковал американские авиабазы в Ираке
Утром 8 января армия Ирана выпустила более 20 баллистических ракет по американских авиабазам в Ираке. Под обстрел попали два объекта – аэропорт Эрбиля и авиабаза Айн аль-Асад, сообщал Пентагон. Помимо этого удар был также нанесен по авиабазе, расположенной в городе Таджи, писал Bloomberg со ссылкой на двух американских чиновников.
Ракетные удары были нанесены в ответ на убийство командира элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИРа Касема Сулеймани. Операция официально носила название «Мученик Сулеймани». Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал авиаудары «пропорциональными мерами» в ответ на убийство генерала. По его словам, Тегеран против эскалации конфликта.
США оценивают ущерб от обстрелов, написал в Twitter американский президент Дональд Трамп. «Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке», – отмечал он. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать полеты в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского и Оманского заливов.
Точных данных о пострадавших и погибших во время иранских авиаударов нет. Минобороны Ирака сообщило, что иракские военнослужащие не понесли потерь в результате ночного удара Ирана. По сообщению ведомства, удар 17 ракетами был нанесен по авиабазе около Багдада и еще пятью – по военному объекту США в иракском Курдистане. Минобороны США пока не сообщило о том, какой ущерб нанесли иранские удары. Иранские СМИ сообщают, что ударам подверглись объекты беспилотной авиации – именно ракетой с беспилотника был убит Сулеймани.
Иранский ракетный удар по базам в Ираке имеет скорее пропагандистское, чем военное значение, считает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По его словам, с технической точки зрения он напоминает иранские ракетные удары по военным лагерям иранских оппозиционных группировок в Ираке или удар по позициям ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство») после атаки террористов на иранский парламент, то есть носит в основном демонстративный характер.
Сулеймани был убит в результате авиаудара США по Багдаду в ночь на 3 января. Приказ о его ликвидации Трамп отдал лично. Ранее Ирак пообещал ответить на эту атаку и заявил о готовности вывести американские войска из региона. Иран также пригрозил ответными мерами. Трамп в свою очередь обещал немедленную реакцию США на любые агрессивные действия в адрес Вашингтона.