СМИ узнали подробности ликвидации иранского генерала Сулеймани
Президент США Дональд Трамп отдал приказ ликвидировать командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитного подразделения вооруженных сил Ирана) Касема Сулеймани 27 декабря, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Решение было принято после обстрелов находящихся на территории Ирака военных баз США. В частности, в результате обстрела базы под Киркуком погиб американский военнослужащий. Однако американская газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга утверждает, что Трамп мог отдать приказ о ликвидации Сулеймани еще два месяца назад.
По информации Bloomberg, американский лидер не раз по защищенным каналам связи обсуждал со своими помощниками возможность ликвидации Сулеймани. О том, что решению Трампа предшествовали «серьезные дебаты» в администрации президента США, также знают источники телеканала CNN.
Спланировать ликвидацию иранского военного лидера Трамп поручил ближайшему кругу своих помощников, пишет Bloomberg. В частности, в разработке плана участвовали помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь США Майкл Помпео, помощник врио руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, а также вице-президент Майкл Пенс. Помимо ближайших советников подготовкой также занимались некоторые члены Совета национальной безопасности США. Как отмечает Politico, перед принятием решения в течение недели поместье Трампа во Флориде посещали министр обороны Марк Эспер, председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, а также директор управления по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд.
О предстоящей атаке Белый дом решил не сообщать конгрессу США, министерство внутренней безопасности США проинформировали о ликвидации Сулеймани уже после проведения операции, уточнил Bloomberg.
Трамп обдумывал «самый большой риск его президентства» в течение многих дней, отмечает CNN. Советники президента и военное руководство страны стремились предоставить Трампу наиболее полную информацию о том, что может означать убийство Сулеймани для восточного региона, для США и для его президентства. Решение Трампа, желающего положить конец военным конфликтам с участием американского контингента за рубежом, – это переломный момент в длительном противостоянии с Ираном, считает CNN. По мнению источников телеканала, убийство военного лидера Ирана приведет к дальнейшей конфронтации, «драматической и непредсказуемой эскалации конфликта». «Все обеспокоены следующими шагами», – заявил CNN один из американских чиновников.
Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Он руководил элитным подразделением «Кудс», отвечающим за военную разведку и спецоперации за пределами самого Ирана. Подразделение подчинялось напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи. Ранее Хаменеи назвал убийство Сулеймани горькой потерей и пообещал «суровую месть». В свою очередь Трамп назвал убитого «террористом № 1 в мире». «Сулеймани организовывал атаки на американских дипломатов и военных, однако мы поймали его на месте преступления и положили этому конец. Мы сделали это, чтобы предотвратить войну. Мы не делали ничего, чтобы начать войну», – утверждал Трамп.
____