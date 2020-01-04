СМИ узнали подробности ликвидации иранского генерала Сулеймани

Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Он руководил элитным подразделением «Кудс», отвечающим за военную разведку и спецоперации за пределами самого Ирана. Подразделение подчинялось напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи. Ранее Хаменеи назвал убийство Сулеймани горькой потерей и пообещал «суровую месть». В свою очередь Трамп назвал убитого «террористом № 1 в мире». «Сулеймани организовывал атаки на американских дипломатов и военных, однако мы поймали его на месте преступления и положили этому конец. Мы сделали это, чтобы предотвратить войну. Мы не делали ничего, чтобы начать войну», – утверждал Трамп.