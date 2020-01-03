Иранский генерал Сулеймани убит в Багдаде по приказу Трампа. Главное
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара в районе аэропорта Багдада. Ракетный удар был нанесен по личному приказу президента США Дональда Трампа, сообщается в заявлении Пентагона.
Генерал Сулеймани руководил элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающим за военную разведку, а также за специальные операции за пределами самого Ирана. Подразделение подчинялось напрямую верховному лидеру республики Али Хаменеи. КСИР внесен США в список иностранных террористических организаций.
«Генерал Сулеймани активно работал над планами нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и других странах», – говорится в заявлении Пентагона. По информации телеканала Sky News Arabia, удар был нанесен по колонне автомобилей, в которых ехали военные. Кроме Сулеймани также погибли заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек. После нанесения удара аэропорт Багдада временно прекратил работу из-за угрозы безопасности полетов.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в Twitter назвал произошедшее «актом международного терроризма США». По его словам, Сулеймани наиболее эффективно боролся с такими террористическими организациями, как «Исламское государство», «Аль-Нусра», «Аль-Каида» (запрещены в России). Зариф отметил, что действия США являются «глупой эскалацией». По данным информагентства IRNA, в Иране объявлен трехдневный общенациональный траур, Сулеймани признан мучеником.
Al Arabia сообщает, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал убийство Сулеймани горькой потерей и пообещал, что ответственных за это «ждет суровая месть».
Трамп не прокомментировал результаты операции по устранению Сулеймани, но разместил фото американского флага в Twitter. Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, опубликовал видео, на котором, по его словам, жители Ирака празднуют гибель генерала Сулеймани, танцуя на улицах. Однако некоторые американские политики не одобрили приказ Трампа на уничтожение Сулеймани. Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что произошедшее может привести к эскалации конфликтов в уже опасном регионе. По его словам, Трамп «сунул динамитный патрон в бочку с порохом». Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси также отметила, что высшим приоритетом американских лидеров должна быть защита американских граждан и интересов страны. При этом провокационные действия Трампа подвергают опасности жизни военнослужащих, дипломатов и других лиц.
К чему приведет смерть генерала
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что убийство Сулеймани – «предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке» (цитата по ТАСС). По его мнению, это худший сценарий развития событий, который похож на месть американцев за недавнее нападение на посольство США в Багдаде. В российском Министерстве иностранных дел назвали убийство Сулеймани «авантюрным шагом», который приведет к росту напряженности в регионе. «Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана», – заявил ТАСС представитель МИД России.
Касем Сулеймани являлся одним из самых авторитетных иранских военачальников, его в равной степени уважали как власти Ирана, так и рядовые бойцы КСИР, говорит человек, близкий к Минобороны России. Российские военные специалисты особенно часто контактировали с ним в начале сирийской кампании, обсуждая аспекты операции «Возмездие», направленной на ликвидацию радикальных исламистов и боевиков террористических организаций, уточняет собеседник «Ведомостей»: Сулеймани несколько раз лично прибывал в Сирию и даже выезжал на место ведения боевых действий, координируя с сирийским командованием действия иранских и сирийских военнослужащих.
Сам он последние пять лет был объектом для нападок американских конгрессменов: еще в 2015 г. председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс требовал от президента Барака Обамы принять меры в связи с тем, что иранский генерал «несет ответственность за смерть примерно 500 американцев. Сам Сулеймани попал под санкции СБ ООН, предусматривающие запрет на поездки и замораживание активов, в 2007 г. в связи с причастностью к ядерной и ракетной программам Тегерана.
Последствия убийства Сулеймани могут быть крайне непредсказуемыми, опасается дипломатический источник «Ведомостей»: до полномасштабной войны дело вряд ли дойдет, но, например, Тегеран может все договоренности по иранской ядерной программе аннулировать или перекрыть для свободного судоходства Ормузский пролив. В действиях американских властей «не проглядывается логика», говорит собеседник. Очевидно, что решение об уничтожении знаковой для КСИР и всего Ирана фигуры Дональд Трамп принимал на основе доклада спецслужб, но нельзя исключать, что те могли преследовать свои узконаправленные цели, подав информацию Трампу в нужном для них свете.
Зачем Трампу новый конфликт
Для Трампа устранение Сулеймани – очень эффектная акция, которую можно красиво подать, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: погибший генерал был харизматическим, известным человеком, постоянно мелькавшим в СМИ. Трамп, конечно, не хочет войны с Ираном: он вообще не любит воевать, а перед выборами президента это был бы приличный подарок демократам, считает эксперт: «Но при этом, думаю, Трамп уже давно искал повод показать, что действия Ирана не будут оставаться безнаказанными вечно». До сих пор – и в ответ на инциденты с танкерами в Персидском и Оманском заливах, и в ответ на атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии – Трамп не мог предложить ничего, кроме риторики, напоминает Кортунов. В контексте избирательной кампании понятно стремление Трампа показать, что он способен на решительные действия и является настоящим президентом, добавляет эксперт.
Но теперь мяч на стороне Ирана, напоминает Кортунов. По его мнению, всерьез дотянуться до американцев иранцам будет трудно, хотя возможны какие-то акции в отношении американских военных в Ираке и Сирии. «Иранцам гораздо легче усилить давление на американских союзников», – указывает Кортунов. Речь, в частности, о странах Персидского залива, поясняет эксперт, напоминая о летних атаках саудовских НПЗ из Йемена. Также возможны действия в отношении Израиля с использованием возможностей организации «Хезболла», добавляет собеседник «Ведомостей».
При этом Иран тоже не заинтересован в эскалации: у него и без того есть сложности и в Ираке, и в Ливане, указывает Кортунов. «Возможно, устранение Сулеймани для кого-то из реформаторов в иранском руководстве даже выгодно. Но все равно есть национальные интересы, есть национальное унижение, и «Корпус стражей исламской революции» никуда не делся – он, конечно, сейчас жаждет крови. Поэтому не ответить они (иранцы) не могут. Но они постараются сделать ответ таким, чтобы не спровоцировать эскалации и большой войны, которая никому не нужна», – резюмирует эксперт.
Как заявил «Ведомостям» Максим Шеповаленко, эксперт Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) и соавтор книги ЦАСТ «Персидский бастион» о военном потенциале Ирана, со стороны США было бы наивно думать, что для Сулеймани не найдется равнозначной замены. Встает вопрос, зачем США нужен был этот удар, продолжает эксперт – то ли это эффектный ответ на ситуацию с посольством США в Ираке, то ли речь идет о более долгосрочных целях – например, о желании продемонстрировать силу Дональда Трампа на фоне негативных новостей об импичменте. Либо США надеются на неадекватный ответ Ирана, который может сорвать снятие санкций на поставку Ирану вооружений, что было бы возможно в 2020 г., отмечает Шеповаленко. Ситуация сложилась очень серьезная, ведь речь идет о гибели официального высокопоставленного лица страны, с которой у США формально нет войны, поясняет эксперт.
Ранее сообщалось, что 31 декабря возле посольства США в Багдаде началась акция протеста. Демонстранты подожгли ворота американского диппредставительства в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных. После этого Трамп пообещал, что власти Ирана заплатят «очень большую цену», если сотрудники посольства в Ираке пострадают.
Нефть марки Brent выросла в цене более чем на 3% после появления новости о гибели Сулеймани – до $68,31 по состоянию на 10.00 мск, свидетельствуют данные торгов. На максимуме, который наблюдался около 5.40, цена нефти Brent достигала $68,86.