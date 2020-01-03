Иранский генерал Сулеймани убит в Багдаде по приказу Трампа. Главное

Для Трампа устранение Сулеймани – очень эффектная акция, которую можно красиво подать, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: погибший генерал был харизматическим, известным человеком, постоянно мелькавшим в СМИ. Трамп, конечно, не хочет войны с Ираном: он вообще не любит воевать, а перед выборами президента это был бы приличный подарок демократам, считает эксперт: «Но при этом, думаю, Трамп уже давно искал повод показать, что действия Ирана не будут оставаться безнаказанными вечно ». До сих пор – и в ответ на инциденты с танкерами в Персидском и Оманском заливах, и в ответ на атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии – Трамп не мог предложить ничего, кроме риторики, напоминает Кортунов. В контексте избирательной кампании понятно стремление Трампа показать, что он способен на решительные действия и является настоящим президентом, добавляет эксперт.