Как власти Ирана разожгли новый вид протеста

После повышения цен на бензин 15 ноября Иран охватили ожесточенные протесты, которые продолжались не меньше недели. Власти приняли целый ряд мер для нормализации ситуации, в том числе отключение интернета в стране и выделение финансовой помощи гражданам. Страна не в первый раз сталкивается с масштабным протестом, однако в этот раз ситуация несколько отличается от большинства прежних массовых выступлений.