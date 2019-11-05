Иран отказывается от выполнения некоторых условий ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани Iranian Presidency Office, Mohammad Berno / AP

О четвертом этапе сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) объявлено во вторник Ираном. Он начнется в среду с запуска 1044 газовых центрифуг, используемых для обогащения урана, на ядерном объекте Фордо, заявил президент страны Хасан Роухани. В своей речи он подчеркнул, что все действия по сокращению обязательств остаются обратимыми, и дал европейским участникам сделки еще два месяца на то, чтобы найти способ обойти американские санкции и позволить иранским предприятиям экспортировать нефть. Возвращение к обязательствам по СВПД в полном объеме возможно только после снятия всех антииранских санкций, уточнил Роухани.

Иран заключил ядерную сделку с шестью странами в 2015 г. В мае 2018 г. США вышли из соглашения и объявили о восстановлении санкций против Ирана. Остальные участники соглашения – Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция – осудили односторонние действия Вашингтона. Тем не менее руководство США с тех пор неоднократно расширяло санкции в отношении стран и компаний, ведущих бизнес с Ираном. В понедельник США ввели санкции против девяти лиц из окружения духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Иран начал поэтапный отказ от обязательств по СВПД через год после выхода США из соглашения. Незадолго до этого Вашингтон ввел запрет на покупку иранской нефти другими странами. Позже запрет распространился на покупку у иранских производителей железа, стали, алюминия и меди. Тегеран призывал других участников соглашения обеспечить альтернативный механизм экспорта иранской нефти, но достичь этого ЕС так и не удалось.

По условиям СВПД ядерные объекты могут быть использованы только в научных целях. Кроме того, уровень обогащения урана изотопом U-235 не должен превышать 3,67%. Этого уровня достаточно для использования урана в мирных целях, но не для производства ядерного оружия – для этого нужен уровень около 90%, напоминает Associated Press. С тех пор как Иран снял с себя ограничения по сделке, уровень вырос до 4,5%. До заключения соглашения этот показатель достигал 20%. В понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи объявил, что производство низкообогащенного урана за последние два месяца возросло в 10 раз. Он также рассказал о запуске 30 высокопроизводительных центрифуг нового поколения для обогащения урана.

Россия обеспокоена решением Ирана о сокращении обязательств по СВПД, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Разрушение всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе не сулит ничего хорошего». Он подчеркнул, что Россия продолжает выступать за сохранение сделки. С аналогичным призывом выступил и МИД Франции.

Объект в Фордо находится в 180 км к югу от Тегерана. Среди прочего там реализуется российский проект по реконфигурации уранообогатительного объекта. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, решения Тегерана не касаются этого проекта и Россия рассчитывает, что практическое взаимодействие с Ираном в этой области продолжится.