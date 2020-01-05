Парламент Ирака потребовал вывода иностранных войск из страны
Парламент Ирака принял резолюцию о выводе из страны американского воинского контингента и контингента стран коалиции, воюющей против запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает агентство Reuters.
В резолюции говорится, что правительство Ирака «обязуется отозвать свою просьбу о помощи к международной коалиции, которая борется с ИГ, в связи с прекращением военных действий в Ираке и достижением победы». Согласно документу, иракское правительство должно запретить иностранным военным использовать территории, воздушное и водное пространство страны.
Документ был принят иракскими депутатами при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.
Резолюции парламента, в отличие от законов, не являются обязательными для правительства, уточняет агентство. Но ранее с призывом к такому решению вступил исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди. Он назвал вывод иностранных войск «наилучшим решением».
Принятие резолюции последовало в ответ на убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате авиаудара США по приказу американского президента Дональда Трампа. Иракский премьер в тот же день заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских войск в Ираке. Помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в свою очередь заявил, что Белый дом будет «очень разочарован», если Багдад примет решение против возможности США «помогать народу Ирака».
После авиаудара Иран пригрозил Вашингтону военным ответом. Трамп 5 января предостерег, что в случае каких-либо военных шагов с иранской стороны нанесет удар по 52 объектам Ирана, в том числе культурным, с применением «новейшего оружия».