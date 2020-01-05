Парламент Ирака потребовал вывода иностранных войск из страны

Принятие резолюции последовало в ответ на убийство в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате авиаудара США по приказу американского президента Дональда Трампа. Иракский премьер в тот же день заявил, что действия Вашингтона нарушают условия пребывания американских войск в Ираке. Помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в свою очередь заявил, что Белый дом будет «очень разочарован», если Багдад примет решение против возможности США «помогать народу Ирака».