Иранская Ходынка

На счету последних на данный момент убийство популярного иранского генерала Касема Сулеймани и встречавших его в Багдаде представителей проиранского вооруженного формирования «Аль-Хашд аш-Шаби» – всего погибли восемь человек, и похоже, что ни одного гражданского среди них не было – по крайней мере, даже Иран американцев в этом не обвиняет. Результаты ответного удара – двадцать ракет, выпущенных прошлой ночью по военным базам в Ираке, где размещены американские войска и силы НАТО – еще предстоит узнать; Тегеран сообщил о 80 погибших среди их персонала, министерство обороны Ирака уже заявило, что среди иракских военных пострадавших нет, минобороны США пока не сообщило о числе жертв, но если бы потери исчислялись десятками человек, об этом скорее всего было бы уже известно.