Как обезопасить гражданские самолеты от действий ПВО

По горячим следам было выдвинуто несколько версий, в том числе о технических неполадках, теракте и даже о попадании в Boeing ракеты из зенитного ракетного комплекса «Тор-М1Э» (29 единиц было поставлено в Иран из России по контракту 2005 г.). Последняя версия поначалу вызывала скепсис и публично опровергалась главой организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, но именно ее на следующий день после трагедии назвали наиболее вероятной премьеры Канады и Великобритании. А спустя три дня командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде признал факт поражения украинского лайнера иранской системой ПВО и взял на себя всю ответственность за крушение.