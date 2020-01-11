Иран признал вину в крушении украинского самолета

Самолет украинской авиакомпании был сбит рано утром 8 января. В 6:30 по местному времени он вылетел из международного аэропорта Тегерана в Киев. Через несколько минут после вылета лайнер разбился. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Ранее власти Ирана настаивали на том, что авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя.