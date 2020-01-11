Иран признал вину в крушении украинского самолета
Иран по ошибке сбил Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сообщает информагентство ISNA со ссылкой на заявление генштаба Вооруженных сил страны. Лайнер, разбившийся под Тегераном, пролетал над важным военным объектом и был схож с вражеским самолетом. Трагедия произошла на фоне повышенной боевой готовности после авиаударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации возле границ Ирана, уточняется в заявлении. Минобороны Ирана выразило соболезнования семьям погибших.
Самолет украинской авиакомпании был сбит рано утром 8 января. В 6:30 по местному времени он вылетел из международного аэропорта Тегерана в Киев. Через несколько минут после вылета лайнер разбился. На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Ранее власти Ирана настаивали на том, что авиакатастрофа произошла из-за неисправности двигателя.
Согласно предварительному отчету Ирана, выпущенному на следующий день после авиакатастрофы, через несколько минут после взлета самолет, набравший высоту 2400 м, поменял курс — развернулся и стал возвращаться в аэропорт вылета. В результате столкновения с землей лайнер взорвался. Пилоты не сообщали диспетчеру аэропорта о нештатной ситуации на борту, говорилось в отчете.
«Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил Ирана: человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США, привела к катастрофе», — написал в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он также выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что трагедия произошла на фоне эскалации конфликта c США после убийства руководителя элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР Касеми Сулеймани. Глава государства пообещал провести полное расследование обстоятельств крушения самолета, передает AP.
Сулеймани был ликвидирован под Багдадом 3 января в результате авиаударов США. В ночь с 7 на 8 января силы КСИР выпустили 22 баллистические ракеты по американским авиабазам, расположенным в Ираке. Иранские власти называли обстрел американских объектов ответом на убийство Сулеймани.
Ранее президент США Дональд Трамп, премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон заявили со ссылкой на полученные разведданные, что самолет был сбит иранской системой ПВО. Американская газета New York Times 10 января обнародовала видео, на котором предположительно зафиксирован момент попадания ракеты в Boeing.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил о необходимости дождаться результатов расследования. Правительство Украины запретило украинским авиакомпаниям осуществлять полеты в воздушном пространстве Ирана. В свою очередь Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территориями Ирана, Ирака, а также Персидского и Оманского заливов.