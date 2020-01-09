Иран представил предварительный отчет о причинах крушения украинского Boeing

Самолет украинской авиакомпании разбился утром 8 января. В 6.13 по местному времени он вылетел из международного аэропорта Тегерана в Киев. Через несколько минут после взлета самолет упал. Ранее министерство дорог и городского развития Ирана сообщило, что причиной авиакатастрофы предположительно стала техническая неисправность – у самолета загорелся двигатель. Власти Ирана и Украины не исключают версию теракта, но считают ее маловероятной. Если бы в самолет попала ракета, то он бы взорвался в небе, заявил руководитель пресс-службы министерства Кассима Низами. По его словам, при попытке посадить самолет пилоты могли совершить ошибку. Накануне Абедзаде заявил, что Иран не станет передавать авиаконцерну Boeing бортовые самописцы. Расшифровка данных с черных ящиков будет проводиться иранскими специалистами, говорил он. Абедзаде также заверил, что воздушное пространство Ирана безопасно. Однако, несмотря на это, власти Украины запретили украинским авиакомпаниям выполнять полеты над Ираном. В свою очередь Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Рекомендации были даны также с учетом произошедшего в ночь с 7 на 8 января обстрела Корпусом стражей исламской революции американских авиабаз, расположенных в Ираке.