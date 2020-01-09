Иран представил предварительный отчет о причинах крушения украинского Boeing
Потерпевший крушение под Тегераном самолет «Международных авиалиний Украины» перед падением сделал разворот и попытался вернуться в аэропорт вылета, говорится в предварительном отчете управления гражданской авиации Ирана. Документ был подготовлен специальной комиссией по расследованию авиационных происшествий, возглавляемой руководителем управления Али Абедзаде.
В документе говорится, что пассажирский Boeing 737-800 успел подняться на высоту 8000 футов (2438 м), после этого информация о его местоположении пропала с экрана радара диспетчера. Пилоты не передавали сообщения о нештатной ситуации на борту. Очевидцы происшествия рассказали следователям, что пожар на самолете возник еще в момент полета, а после столкновения лайнера с землей произошел взрыв. «Траектория полета указывает на то, что самолет первоначально направлялся на запад, после возникновения проблемы повернул и направился в аэропорт вылета», – утверждается в отчете. Первое столкновение самолета с землей произошло в зоне парка развлечений Тегерана. После этого наблюдались и другие удары о землю вдоль траектории движения самолета, при этих ударах его корпус разваливался на части, отмечается в документе.
На месте происшествия были обнаружены части самолета, а также бортовые самописцы, содержащие данные регистратора полетной информации и запись переговоров пилотов, сделанную установленным в кабине диктофоном. Оба черных ящика были повреждены при столкновении самолета с землей и последующем пожаре, однако данные с них можно расшифровать, отмечается в отчете.
Спецкомиссия предложила всем странам, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, направить своих представителей для создания отдельной следственной группы, которая займется организацией опознания и передачей тел иностранных граждан на родину, а также примет участие в расследовании. Иран ожидает, что специалисты из других стран приедут в ближайшее время. «Первоначальное уведомление было направлено Украине как стране, в которой был зарегистрирован самолет, США как стране – изготовителю самолета, Швеции и Канаде как странам, граждане которых находились в Boeing», – говорится в документе. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, украинские специалисты уже прибыли в Иран, чтобы принять участие в работе вместе с экспертами других стран.
Согласно документу, на борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали 146 иранцев, 10 афганцев, пять канадцев, четыре шведа и 11 граждан Украины, двое из которых были пассажирами. Летный экипаж состоял из 9 украинцев. «Некоторые пассажиры могут иметь несколько гражданств, что будет отражено в другом отчете», – приводятся в сообщении слова Абедзаде. Обнаруженные тела и останки пассажиров были направлены на опознание.
Самолет украинской авиакомпании разбился утром 8 января. В 6.13 по местному времени он вылетел из международного аэропорта Тегерана в Киев. Через несколько минут после взлета самолет упал. Ранее министерство дорог и городского развития Ирана сообщило, что причиной авиакатастрофы предположительно стала техническая неисправность – у самолета загорелся двигатель. Власти Ирана и Украины не исключают версию теракта, но считают ее маловероятной. Если бы в самолет попала ракета, то он бы взорвался в небе, заявил руководитель пресс-службы министерства Кассима Низами. По его словам, при попытке посадить самолет пилоты могли совершить ошибку. Накануне Абедзаде заявил, что Иран не станет передавать авиаконцерну Boeing бортовые самописцы. Расшифровка данных с черных ящиков будет проводиться иранскими специалистами, говорил он. Абедзаде также заверил, что воздушное пространство Ирана безопасно. Однако, несмотря на это, власти Украины запретили украинским авиакомпаниям выполнять полеты над Ираном. В свою очередь Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Рекомендации были даны также с учетом произошедшего в ночь с 7 на 8 января обстрела Корпусом стражей исламской революции американских авиабаз, расположенных в Ираке.