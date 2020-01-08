Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над странами Персидского залива

Все авиакомпании намерен следовать рекомендациям, рассказали их представители и сотрудники. «Аэрофлот», крупнейший российский авиаперевозчик сообщил, что разработал альтернативные маршруты для полетов в Объединенные Арабские Эмираты и Иран. Это сделано в соответствии с рекомендациями Росавиации, уточняет пресс-служба «Аэрофлота». «Дочка» «Аэрофлота» — «Победа» — также просчитала альтернативные маршруты и «ждет официальных указаний Росавиации». «Аэрофлот» выполняет четыре ежедневных рейса по маршруту Москва-Дубай-Москва и четыре раза в неделю по маршруту Москва-Тегеран-Москва. «Победа» четыре раза в неделю летает из Москвы в Дубай.