Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над странами Персидского залива
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Такую телеграмму ведомство разослало перевозчикам утром 8 января. Рекомендация объясняется «информацией о рисках для международных полетов».
«Ведомости» ознакомились с текстом документа, его подлинность подтвердил представитель Росавиации.
8 января рано утром через несколько минут после взлета недалеко от аэропорта Тегерана упал Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ). Самолет вылетел в Киев. На его борту находились 179 человек, из них никто не выжил. Причиной трагедии предварительно стала техническая неисправность двигателя. Представитель Росавиации не стал комментировать авиакатастрофу.
Из российских авиакомпаний в Тегеран сейчас летает только «Аэрофлот». Но над Ираном пролегают воздушные маршруты из России в Дубай. По этим маршрутам полеты осуществляют самолеты «Аэрофлота», «Победы», а также чартерные перевозчики Azur Air и Royal Flight. «Ведомости» направили запросы в эти авиакомпании.
Таких рекомендаций Росавиация ранее не давала: обычно регулятор телеграммами просто запрещал полеты в определенные страны – Египет, Турцию, Украину, Грузию, но это были решения, принятые президентом или правительством. В 2015 г., когда арабская террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России) прямо в аэропорту Шарм-эль-Шейха подложила бомбу в российский лайнер компании «Когалымавиа» (погибли все 224 человека), Росавиация просто рекомендовала авиакомпаниям повысить меры безопасности при международных перелетах и по возможности избегать заправок в иностранных аэропортах.
Все авиакомпании намерен следовать рекомендациям, рассказали их представители и сотрудники. «Аэрофлот», крупнейший российский авиаперевозчик сообщил, что разработал альтернативные маршруты для полетов в Объединенные Арабские Эмираты и Иран. Это сделано в соответствии с рекомендациями Росавиации, уточняет пресс-служба «Аэрофлота». «Дочка» «Аэрофлота» — «Победа» — также просчитала альтернативные маршруты и «ждет официальных указаний Росавиации». «Аэрофлот» выполняет четыре ежедневных рейса по маршруту Москва-Дубай-Москва и четыре раза в неделю по маршруту Москва-Тегеран-Москва. «Победа» четыре раза в неделю летает из Москвы в Дубай.
AZUR Air изменит около 30 маршрутов в Дубай, рассказал представитель авиакомпании. Правда ежедневно выполняются только рейсы из Москвы, из регионов авиакомпания летает в основном раз в неделю.
Компания I Fly планирует совершать полеты на рейсе Москва – Коломбо в облет Ирана, через Туркмению и Афганистан, и ждет разрешений на пролет, говорит представитель I Fly. Продолжительность рейса из-за этого увеличится примерно на 10 минут, добавил он. В Дубай авиакомпания не летает, уточнил представитель I Fly.
Крупнейшими перевозчиками в Дубай из России являются авиакомпании этого эмирата: лоукостер flydubai и Emirates. В столицу второго эмират, Абу-Даби, летает из Москвы только Etihad. Напрямую из Москвы и Санкт-Петербурга в столицу Катара Доху летает только Qatar Airways. Представитель flydubai говорит, что авиакомпания летает по маршрутам, утвержденным регулятором, и в случае необходимости будет вносить изменения «по согласованию с соответствующими структурами». «Ведомости» направили запросы также в Qatar Airways и Emirates.