В Тегеране разбился пассажирский самолет. Главное

Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность — у самолета загорелся двигатель, сообщили Fars и агентство IRNA со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана. На месте авиакатастрофы работает следственная группа. Если бы в самолет попала ракета, то он бы взорвался в небе, заявил руководитель пресс-службы ведомства Кассима Низами. Он также не исключил, что при попытке посадить самолет пилоты совершили ошибку.