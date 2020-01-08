В Тегеране разбился пассажирский самолет. Главное
Утром 8 января в Иране разбился Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», сообщило информагентство Fars. На его борту находились 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Собрали главное, что известно о крушении на данный момент.
Самолет разбился через несколько минут после взлета недалеко от международного аэропорта имени имама Хомейни. Он выполнял рейс Тегеран — Киев.
Пока нет информации о том, были ли на борту лайнера россияне. Большинство погибших — граждане Ирана, сообщил представитель управления авиации страны.
Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность — у самолета загорелся двигатель, сообщили Fars и агентство IRNA со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана. На месте авиакатастрофы работает следственная группа. Если бы в самолет попала ракета, то он бы взорвался в небе, заявил руководитель пресс-службы ведомства Кассима Низами. Он также не исключил, что при попытке посадить самолет пилоты совершили ошибку.
МИД Украины подтвердил информацию о гибели пассажиров и экипажа. На месте ЧП находится посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк, уточнили в ведомстве.Представитель «Международных авиалиний Украины» сообщил, что рейс вылетел согласно расписанию. Boeing-737 должен был сесть в аэропорту «Борисполь» в 8:10 по местному времени (7:10 мск).
По данным сервиса Flightradar, самолет выполнял рейс PS752. Он вылетел из Тегерана в 05:42 мск и исчез с радаров через несколько минут.
Иранские службы спасения обнаружили бортовой самописец в окрестностях Тегерана, его передали правоохранительным органам.
Boeing изучает информацию о крушении самолета в Иране. Компания пообещала опубликовать информацию об обстоятельствах авиакатастрофы во вторник вечером.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших. Он прервал рабочую поездку в Оман и в срочном порядке возвращается в Киев.
Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran Iran 🇮🇷.#URGENTE Boeing 737 Ucraniano se estrella en Teheran #Iran pic.twitter.com/t8Wgpo3wVr— Nellie Belén Izarza 🌹 🇻🇪🇺🇸 (@myteks) January 8, 2020
Авиакатастрофа произошла через несколько часов после того, как Иран обстрелял ракетами американские базы в Ираке. Обстрел стал ответом на убийство иранского военного лидера Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.
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