Иран отказался передать Boeing черные ящики разбившегося самолета

В среду, 8 января, недалеко от аэропорта Тегерана разбился самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Лайнер потерпел крушение через несколько минут после взлета, он успел набрать высоту 2400 м. На его борту были 176 человек, все они погибли. Россиян среди них не было. Самолет следовал рейсом Тегеран – Киев. Основная версия авиакатастрофы – техническая неисправность двигателя. По факту произошедшего прокуратура Украины возбудила уголовное дело. Правительство страны запретило украинским авиакомпаниям выполнять полеты над территорией Ирана до выяснения обстоятельств авиакатастрофы.