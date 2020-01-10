СБУ: приоритетные версии причин авиакатастрофы в Иране – ракетный удар и теракт

Международные СМИ 9 января со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что США рассматривают в качестве одной из версий ракетный удар. Президент США Дональд Трамп также заявил, что самолет мог быть сбит в результате «чьей-то ошибки». Премьер Канады Джастин Трюдо позже сообщил журналистам, что самолет, по данным канадской разведки, был «сбит иранской ракетой». В ночь на 8 января, за несколько часов до крушения самолета, Иран обстрелял американские военные базы в Ираке.