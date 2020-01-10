СБУ: приоритетные версии причин авиакатастрофы в Иране – ракетный удар и теракт
Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к катастрофе Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Тегеране, говорится в сообщении ведомства. Руководитель СБУ Иван Баканов призвал тех, кто следит за расследованием, осторожнее относиться к распространению непроверенных данных.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился утром 8 января. Пассажирский лайнер направлялся в Киев и разбился спустя несколько минут после вылета из Тегерана. Все находившиеся в нем 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Основная версия катастрофы, на которой настаивает иранская сторона, – неисправность двигателя.
Международные СМИ 9 января со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что США рассматривают в качестве одной из версий ракетный удар. Президент США Дональд Трамп также заявил, что самолет мог быть сбит в результате «чьей-то ошибки». Премьер Канады Джастин Трюдо позже сообщил журналистам, что самолет, по данным канадской разведки, был «сбит иранской ракетой». В ночь на 8 января, за несколько часов до крушения самолета, Иран обстрелял американские военные базы в Ираке.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 января заявил, что версия о попадании ракеты в самолет «не исключается, но не подтверждена». Он призвал власти США, Канады и Великобритании предоставить Киеву данные и доказательства, касающиеся катастрофы. Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина получила от Ирана доступ к бортовым самописцам самолета, его обломкам и месту крушения. Пристайко добавил, что украинский экипаж до последнего не сообщал ни о каких неполадках, однако перед крушением резко изменил курс.