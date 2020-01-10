Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в самолет в Иране
«Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров, прежде всего правительства США, Канады и Великобритании, предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», – отметил он.
Он отметил, что его цель – установить правду, это является долгом всего международного сообщества. При этом Зеленский подчеркнул, что ценность человеческой жизни должна быть выше любых политических мотивов.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился утром 8 января. Борт направлялся в Киев и разбился спустя несколько минут после вылета из Тегерана. Все находившиеся в самолете 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Основная версия катастрофы, на которой настаивает иранская сторона, – неисправность двигателя. Одной из версий также был теракт на борту или попадание в лайнер ракеты. В ночь на 8 января, за несколько часов до крушения самолета, Иран обстрелял американские военные базы в Ираке.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам, что самолет был «сбит иранской ракетой». Он сослался на данные канадской разведки и ее союзников. Перед этим несколько американских СМИ сообщили, что такой же версии катастрофы придерживаются в Пентагоне. Президент США Дональд Трамп также заявил, что самолет мог быть сбит в результате «чьей-то ошибки», однако подробностей он не привел.