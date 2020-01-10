Зеленский прокомментировал версию о попадании ракеты в самолет в Иране

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился утром 8 января. Борт направлялся в Киев и разбился спустя несколько минут после вылета из Тегерана. Все находившиеся в самолете 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Основная версия катастрофы, на которой настаивает иранская сторона, – неисправность двигателя. Одной из версий также был теракт на борту или попадание в лайнер ракеты. В ночь на 8 января, за несколько часов до крушения самолета, Иран обстрелял американские военные базы в Ираке.