Росавиация рекомендовала авиакомпаниям усилить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Что происходит в Иране

3 января США атаковали военные объекты Ирана на территории Ирака. В ночь на 8 января Иран нанес ответные удары по военным базам США в Ираке. Также рано утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана разбился гражданский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», все 176 человек на борту погибли. Иран настаивает, что к катастрофе привела неисправность двигателя.

Но 9 января вечером по московскому времени ведущие американские СМИ — CNN, NBC, Walk Street Journal — сообщили со ссылкой на источники в американской разведке, что самолет случайно сбили иранские ПВО из зенитного комплекса «Тор».