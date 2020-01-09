Росавиация рекомендовала авиакомпаниям усилить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Вечером 9 января Росавиация разослала российским авиакомпаниям еще одну телеграмму о полетах на Ближнем Востоке. Первая была выслана утром 8 января и просто содержала рекомендацию избегать полетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.
Вторая телеграмма дает практические советы о полетах в зоне вооруженного конфликта, документ подписан руководителем Росавиации Александром Нерадько. «Ведомости» ознакомились с телеграммой, ее содержание подтвердили сотрудники двух авиакомпаний.
В ближневосточном регионе сложились дополнительные угрозы безопасности полетов в связи с ведением активных боевых действий, пишет Нерадько.
Что происходит в Иране
3 января США атаковали военные объекты Ирана на территории Ирака. В ночь на 8 января Иран нанес ответные удары по военным базам США в Ираке. Также рано утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана разбился гражданский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», все 176 человек на борту погибли. Иран настаивает, что к катастрофе привела неисправность двигателя.
Но 9 января вечером по московскому времени ведущие американские СМИ — CNN, NBC, Walk Street Journal — сообщили со ссылкой на источники в американской разведке, что самолет случайно сбили иранские ПВО из зенитного комплекса «Тор».
Необходимо учитывать угрозу конфликта, когда стороны находятся в состоянии повышенной боевой готовности, и неспособность государства в полной мере осуществлять контроль над своим воздушным пространством, пишет Нерадько.
Через всю территорию Ирана с севера на юг пролегает оптимальный маршрут из Москвы в Объединенные Арабские Эмираты, одно из важнейших туристических направлений для россиян зимой. Через воздушное пространство Ирана также проходят воздушные трассы в Дубай из других городов России.
Как летать под обстрелом
Во второй телеграмме Нерадько рекомендовал авиакомпаниям выбирать для полетов альтернативные маршруты. Но затем в документе перечислено огромное количество советов для полетов именно в конфликтном регионе.
Авиакомпаниям надо уделять особое внимание профессиональным и моральным качествам пилотов, пишет Нерадько. Надо учитывать возможность отклонения от курса и иметь запас топлива для этого. Также надо изучить аварийные процедуры при отказе двигателя или разгерметизации салона.
При полете над районами вооруженного конфликта необходимо иметь исправное бортовое оборудование, которое позволит военным распознать гражданский самолет, пишет Нерадько. Речь идет о внешней подсветке самолета и эмблемах авиакомпании.
Необходимо постоянно прослушивать аварийную частоту 121,5 МГЦ, чтобы принять команды военных органов, говорится в телеграмме. Экипаж желательно усилить дополнительным персоналом. Командир судна должен знать порядок действий при перехватывании лайнера (когда военные самолеты заставляют судно изменить курс), знать визуальные сигналы перехватчика.
Кроме того, летчики должны следить и распознать, если с земли будут подавать сигналы ракетами о входе запретную зону — ракеты с интервалом в 10 секунд, дающие вспышки красным или зеленым цветом или вспышки в форме звезды, говорится в телеграмме.
В конце Нерадько просит подтвердить получение телеграммы и принятие ее к исполнению до 13 января.
Где действует запрет на полеты
«Авиакомпании недоумевают от действий Росавиации и перекладывания ответственности на авиакомпании. Если есть угроза безопасности, то нужен NOTAM (сообщение регулятора авиакомпаниям о временных ограничениях полетов – прим. "Ведомости") о запрете полетов. Государству с его разведслужбами уж точно лучше знать о рисках, чем авиакомпаниям», — возмущен сотрудник российской авиакомпании. Обычно NOTAM выдаются в связи с состоянием аэродромов или погодными условиями, они обязательны к исполнению.
Представитель Росавиации не ответил на запрос, почему регулятор не вводит запрет на полеты.
Запрет на полеты является форс-мажором, делающим физическое исполнение обязательств авиакомпании невозможным, например, перед туроператорами. Рекомендация означает, что экономические риски за отказ от полетов или более длинный маршрут авиакомпания берет на себя, говорит собеседник в другом перевозчике.
Активнее всего в Дубай в интересах туроператоров летает чартерный перевозчик Azur Air: до двух рейсов в день из Москвы и рейсы примерно из 30 других городов России в Дубай, правда, примерно раз в неделю.
Из регулярных перевозчиков из Москвы в Дубай летает «Аэрофлот» (четыре раза в сутки) и лоукостер «Победа» (четыре раза в неделю). Из других городов в Дубай летают S7 и «Уральские авиалинии».
После первой телеграммы Росавиации все авиакомпании еще 8 января заявили, что последуют рекомендации. Но пока это сделала только Azur Air: ее обе рейса сегодня летели из Москвы а Дубай через Турцию, Египет и Саудовскую Аравию. Обратно в Москву лайнеры летели через Афганистан, Пакистан, Узбекистан и Казахстан. Удлинение времени в пути по сравнению с оптимальным курсом в 5-5,5 часов составило полтора-два часа, следует из данных flightradar24
«Аэрофлот» 9 января совершил восемь перелетов через территорию Ирана: четыре рейса в Дубай и четыре обратно. Также через Иран летали Уральские авиалинии (в Челябинск) и Royal Flight (в Саратов).
«Ведомости» направили запросы в «Аэрофлот» и «Победу».