Бизнес

«Аэрофлот» вопреки рекомендациям Росавиации продолжает летать над Ираном

Рейсы в Дубай в облет этой страны будут длиться на полтора часа дольше
Александр Воробьев
Сергей Бобылев / ТАСС

Росавиация 8 января рекомендовала российским авиакомпания не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Регулятор объяснил это имеющейся «информацией о рисках для международных полетов».

Крупнейший в России авиаперевозчик – принадлежащий государству «Аэрофлот» – первым среди российских авиакомпаний еще 8 января объявил о намерении следовать совету регулятора. Компания сообщила, что у нее уже разработаны альтернативные маршруты в облет Ирана.

Но рекомендаций Росавиации «Аэрофлот» пока не выполняет. У компании есть 4 ежедневных рейса из Москвы в Дубай и обратно. 8 января самолеты компании летали над Ираном. Сегодня, 9 января, ситуация не изменилась. По состоянию на 17.30 мск выполнены уже три рейса из Москвы и два обратных. Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar24, который отслеживает полеты гражданских лайнеров по радиосигналам их транспортеров. Лайнеры пролетают весь Иран с севера на юг, пересекают Персидский залив и садятся в аэропорту Дубая. Рейс занимает примерно 5 часов, обратные в Москву длятся чуть дольше – в среднем 5,5 часа.

Для полетов в Дубай из Москвы маршрут над Ираном является самым коротким.

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Росавиация рекомендовала облетать эту страну, а также Ирак и Персидский с Оманским заливом сразу после катастрофы самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Рано утром 8 января борт разбился спустя несколько минут после вылета из Тегерана. Все находившиеся в самолете 179 пассажиров и членов экипажа погибли. Одной из версий катастрофы был теракт на борту или попадание в лайнер ракеты, но основная версия, на которой настаивает и иранская сторона, – неисправность двигателя. Также обострился конфликт между Ираном и США: в ночь на 8 января Иран обстрелял американские военные базы в Ираке.

Росавиация могла ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана, он был бы обязателен к исполнению. Но рекомендации авиакомпании следовать не обязаны. Сам Иран не является важным для российской авиации направлением: в Тегеран летает только «Аэрофлот» четыре раза в неделю. Но Объединенные Арабские Эмираты – одно из важнейших зимних направлений для российских туристов.

Из регулярных российских авиакомпаний в Дубай из Москвы летают только «Аэрофлот» (четыре рейса в сутки) и его «дочерний» лоукостер «Победа» (четыре раза в неделю). Активно летает в Дубай из столицы чартерный перевозчик Azur Air – до двух рейсов в сутки. А еще одна «дочка» «Аэрофлота» – «Россия» – летает в соседнюю с Дубаем Шарджу из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

«Победа» и Azur Air, как и «Аэрофлот», еще 8 января заявили, что у них разработаны альтернативные маршруты в облет Ирана и они намерены следовать рекомендациям регулятора. Подробностей они не сообщали. А «Россия» заявила, что 9 января выполнит рейс в Шарджу из Санкт-Петербурга с посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки. Полетное время будет увеличено на 1 час 42 минуты со стандартных 5 часов 37 минут. А рейс из Екатеринбурга будет выполнен по удлиненному маршруту. Полетное время со стандартных 4 часов 53 минут увеличится на 1 час 21 минуту.

«Ведомости» ожидают комментария «Аэрофлота».

«Победа» 8 января совершила рейс из Москвы в Дубай и обратно через Иран. Сегодня, 9 января, у нее нет полетов в этом направлении, следующий будет 10 января. «Мы подали все заявки для полетов по альтернативным маршрутам в облет Ирана», – говорит представитель «Победы», не раскрывая деталей.

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А вот Azur Air уже выполняет рекомендации и утренний рейс 9 января из Москвы в Дубай выполнила по обходному маршруту, свидетельствуют данные flightradar24. Вместо того чтобы лететь над Каспийским морем и Ираном, самолет компании совершил рейс над Турцией, Средиземным морем, Египтом и Саудовской Аравией. Перелет на широкофюзеляжном дальнемагистральном лайнере Boeing 767 занял ровно 6 часов. Рейс по оптимальному маршруту через Иран Azur Air на Boeing 767 выполняла примерно на 1 час и 15–20 минут быстрее.

Сейчас этот самолет возвращается из Дубая в Москву, но выбрал другой маршрут в облет Ирана: не с запада, а с востока – через Аравийское море, Пакистан, Афганистан, Узбекистан и Казахстан. Этот полет, по оценке flightradar24, также займет примерно 6 часов. Полет через Иран занимал обычно 5–5,5 часа.

В пятницу, 10 января, вице-премьер Максим Акимов проведет совещание на тему безопасности полетов на Ближний Восток. Перевозчики примут решения, исходя из его итогов, говорят собеседники в двух авиакомпаниях.

Иран настаивает на безопасности своего воздушного пространства. Украина и США запретили своим авиакомпания летать через Иран. Некоторые авиакомпании, например Air Astana, сами заявили, что будут облетать это государство. Но через Иран продолжают активно летать все авиакомпании арабских государств, в том числе такие ведущие мировые перевозчики, как Qatar Airways, Emirates, flydubai и Etihad.

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