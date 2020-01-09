«Аэрофлот» вопреки рекомендациям Росавиации продолжает летать над Ираном

Но рекомендаций Росавиации «Аэрофлот» пока не выполняет. У компании есть 4 ежедневных рейса из Москвы в Дубай и обратно. 8 января самолеты компании летали над Ираном. Сегодня, 9 января, ситуация не изменилась. По состоянию на 17.30 мск выполнены уже три рейса из Москвы и два обратных. Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar24, который отслеживает полеты гражданских лайнеров по радиосигналам их транспортеров. Лайнеры пролетают весь Иран с севера на юг, пересекают Персидский залив и садятся в аэропорту Дубая. Рейс занимает примерно 5 часов, обратные в Москву длятся чуть дольше – в среднем 5,5 часа.