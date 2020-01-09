Премьер-министр Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета
Украинский пассажирский Boeing 737 был сбит иранской ракетой, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Возможно, это произошло в результате ошибки, добавил он (его слова приводит Associated Press).
Данные канадской разведки и ее союзников указывают на то, что это могла быть ракета «земля – воздух», отметил Трюдо.
Ранее несколько американских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что в Пентагоне считают, что украинский Boeing в Иране сбили иранской ракетой. Почти одновременно с этим президент США Дональд Трамп заявил, что самолет мог быть сбит в результате «чьей-то ошибки».
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился спустя несколько минут после вылета из Тегерана утром 8 января. Всего на борту было 176 человек, все они погибли. Жертвами авиакатастрофы стали 146 иранцев, 10 афганцев, пять канадцев, четыре шведа и 11 граждан Украины. Иранские власти настаивают, что крушение самолета произошло из-за неисправности двигателя.