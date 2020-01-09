СМИ: украинский пассажирский Boeing мог быть сбит иранской ракетой
Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся под Тегераном, мог быть сбит, сообщили Newsweek и CBS News со ссылкой на источники. Источник Newsweek в Пентагоне уточнил, что в Boeing могла попасть иранская ракета, выпущенная из зенитно-ракетного комплекса «Тор», разработанного в России.
В военном ведомстве полагают, что это произошло по ошибке. По данным CBS, американские спутники зафиксировали запуск двух ракет земля – воздух незадолго до взрыва самолета в воздухе. Эту информацию со ссылкой на нескольких чиновников подтверждают CNN, NBC News и Wall Street Journal. CNN сообщает, что иранские войска могли решить, что на них совершено нападение.
«Мы с большой степенью уверенности можем сказать, что он [самолет] был сбит Ираном», – сказал WSJ американский чиновник. Прямо перед пуском двух ракет самолет отслеживался иранским радаром, добавил он. По словам другого американского чиновника, один из факторов, подтверждающих оценку США, – это большой радиус разброса обломков, тогда как при падении самолета в случае технической неисправности они обычно лежат более компактно.
Президент США Дональд Трамп также заявил, что причиной катастрофы украинского Boeing в Иране могла стать «чья-то ошибка», а не техническая неисправность, как заявили иранские власти. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление американского президента.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение утром 8 января. Борт разбился спустя несколько минут после вылета из Тегерана. Все находившиеся в самолете 176 пассажиров и членов экипажа погибли. Основная версия катастрофы, на которой настаивает и иранская сторона, – неисправность двигателя. Одной из версий также был теракт на борту или попадание в лайнер ракеты. В ночь на 8 января, за несколько часов до крушения, Иран обстрелял американские военные базы в Ираке.