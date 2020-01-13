Мнения / От редакции

Успокоительно бытовое убийство в ЦАР

Нежелание СКР даже упоминать альтернативные ограблению версии гибели группы Орхана Джемаля создает впечатление, что  следствие идет по пути наименьшего сопротивления
Павел Аптекарь
Съемочная группа закрытого затем Центра управления расследованиями приехала в ЦАР для съемок фильма о работе частной военной компании – ЧВК Вагнера, которую связывают с именем российского бизнесмена Евгения Пригожина (на фото) /TASS

Вялое и затянутое расследование резонансных убийств российских граждан и в итоге простые бытовые версии произошедшего, которые обнародуют российские следователи, оставляют ощущение забалтывания громких преступлений и способны исказить их общественную опасность.

Как следует из большого, но при этом неподробного интервью «Коммерсанту» заместителя председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта юстиции Игоря Краснова (он возглавлял, в частности, следственные группы по делам об убийствах политика Бориса Немцова, а также адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой), после полутора лет следствия официальная версия причин убийства трех российских журналистов-расследователей в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 г. не изменилась: это было убийство ради ограбления «жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе». Съемочная группа закрытого затем Центра управления расследованиями – Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев – приехала в ЦАР для съемок фильма о работе частной военной компании – ЧВК Вагнера, которую связывают с именем российского бизнесмена Евгения Пригожина. Зампред СКР намекает, что журналисты погибли из-за плохой организации поездки и собственной беспечности, в частности проигнорировав предупреждение об опасности ночной поездки. Краснов утверждает, что следователи качественно отработали дело, в том числе опросили потерпевших и контактировали с правоохранителями ЦАР.

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