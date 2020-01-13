Успокоительно бытовое убийство в ЦАР

Как следует из большого, но при этом неподробного интервью «Коммерсанту» заместителя председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта юстиции Игоря Краснова (он возглавлял, в частности, следственные группы по делам об убийствах политика Бориса Немцова, а также адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой), после полутора лет следствия официальная версия причин убийства трех российских журналистов-расследователей в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 г. не изменилась: это было убийство ради ограбления «жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе». Съемочная группа закрытого затем Центра управления расследованиями – Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев – приехала в ЦАР для съемок фильма о работе частной военной компании – ЧВК Вагнера, которую связывают с именем российского бизнесмена Евгения Пригожина. Зампред СКР намекает, что журналисты погибли из-за плохой организации поездки и собственной беспечности, в частности проигнорировав предупреждение об опасности ночной поездки. Краснов утверждает, что следователи качественно отработали дело, в том числе опросили потерпевших и контактировали с правоохранителями ЦАР.