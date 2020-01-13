Фейкньюс как разминка для цензуры
Закон об ответственности за распространение фейковых новостей пока неспешно опробуется на местах и используется для решения ведомственных, региональных или даже личных задач. Его массовое применение впереди, его фундамент уже заложен.
Неожиданно случившаяся год назад частичная декриминализация ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), бывшей основным инструментом политических репрессий последних лет, сопровождалась появлением целой серии новых статей в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Можно говорить, что классический уголовный антиэкстремизм, перейдя в КоАП, расщепился на три направления – возбуждение вражды (ст. 20.3.1), неуважение к власти (ч. 3–5 ст. 20.1) и распространение фейковых новостей (ч. 9–11 ст. 13.15).