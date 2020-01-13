Фейкньюс как разминка для цензуры

Неожиданно случившаяся год назад частичная декриминализация ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), бывшей основным инструментом политических репрессий последних лет, сопровождалась появлением целой серии новых статей в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Можно говорить, что классический уголовный антиэкстремизм, перейдя в КоАП, расщепился на три направления – возбуждение вражды (ст. 20.3.1), неуважение к власти (ч. 3–5 ст. 20.1) и распространение фейковых новостей (ч. 9–11 ст. 13.15).