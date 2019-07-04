Откуда берутся рецидивисты по оскорблению власти

Статья опубликована в № 4848 от 05.07.2019 под заголовком: Кто здесь шелупонь

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Правоприменительное рвение в поисках случаев «оскорбления власти» и банальные попытки улучшить полицейскую отчетность выходят боком власти, повышая градус раздражения в обществе – в том числе там, где он и так уже высок.

Во вторник в России появился первый человек, дважды оскорбивший власть. Полиция города Котласа в Архангельской области направила в суд второе дело против продавщицы Светланы Бакшеевой за оскорбление власти во «В контакте», сообщил в Telegram-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Полиция сочла оскорбленными архангельских депутатов, которых Бакшеева назвала «кучкой идиотов». Ранее суд уже оштрафовал ее на 30 000 руб. (это, к слову, средняя зарплата работника торговли в регионе), признав оскорблением ее резкие (но цензурные) реплики в адрес губернатора Игоря Орлова. Весной он назвал «шелупонью» протестующих против строительства мусорного полигона в Шиесе. В его характеристике, сочтенной оскорблением, Бакшеева, в частности, употребила однокоренное «шелупони» слово.