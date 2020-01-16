Зачем авторитарному лидеру ломать авторитарную систему власти

Другое дело, что даже сугубо теоретическая возможность подобного развития событий, возможно, не слишком понравится самому Путину, который, как представляется, не хотел бы иметь над собой никаких, даже чисто формальных начальников. А в таком случае наиболее оптимальным все же представляется вариант с председателем Госсовета. Ведь при правильно сформулированных полномочиях этого органа его руководитель может получить фактический контроль и над губернаторами (например, через дачу Госсоветом согласия на назначение и увольнение глав регионов), и над правительством (скажем, в форме рекомендаций по приоритетным направлениям экономполитики), и даже над судебной системой (через губернаторских представителей в Совфеде). Ну а если к этой должности Путин добавит еще и председательство в партии власти (как бы она ни называлась), то в его руках останется и контроль над законотворчеством, которым займется после 2024 г. демократизированная российская власть.