Зачем авторитарному лидеру ломать авторитарную систему власти
О том, как будет устроен транзит власти в 2024 г. и что для этого придется переделать в Конституции, в России активно заговорили едва ли не с момента избрания Владимира Путина на четвертый президентский срок весной 2018 г. Но все равно предложения о радикальном изменении Основного закона, прозвучавшие в среду в президентском послании, оказались почти такими же сенсационными, как знаменитые «мультики» про новейшее оружие из послания двухгодичной давности.
Неожиданным тут стало даже не столько содержание поправок (большинство из них так или иначе обсуждалось политиками и экспертами) или форма их подачи (да, в одной куче оказались предложения, напрямую связанные с планом транзита и не имеющие к нему никакого отношения, но, в конце концов, проводить все изменения одним пакетом куда более логично, чем по отдельности), сколько базовый посыл реформы в целом. Потому что решить авторитарную, по сути, задачу сохранения своей личной власти после 2024 г. Путин предложил путем фактического демонтажа столь же авторитарной суперпрезидентской системы, которую создал (но лишь в теории) Борис Ельцин, а его преемник наполнил реальным повседневным содержанием.
И даже немного странно, что Кремль не решился провести по этому вопросу полноценный референдум, подменив его непонятным «голосованием граждан». Ведь в пакет поправок вошли настолько идеологически разнообразные инициативы, что каждый избиратель легко найдет в них то, что нравится именно ему и заслуживает голосования «за».
Либералам, например, трудно будет не поддержать идею усиления парламента и хотя бы частичного ослабления всемогущего президента. Патриоты-государственники с удовольствием проголосуют за приоритет Конституции над международным правом и запрет на иностранное гражданство для чиновников, депутатов и судей. А сторонникам левых взглядов согреет душу включение в Основной закон требований о соответствии МРОТа прожиточному минимуму и регулярной индексации пенсий.
Самому же Путину такая реформа дает выбор из нескольких вариантов дальнейшей работы – в зависимости от того, на какую степень свободы он рассчитывает. Хотя при нынешнем «путиноцентризме» российской политики и нынешних же рейтингах действующего главы государства он наверняка комфортно бы себя чувствовал на любом руководящем посту с новыми полномочиями. Потому что президент, способный уволить Путина с поста премьера, отрешить его от должности председателя Конституционного суда или распустить возглавляемую им Госдуму, явно появится в России не скоро.
Другое дело, что даже сугубо теоретическая возможность подобного развития событий, возможно, не слишком понравится самому Путину, который, как представляется, не хотел бы иметь над собой никаких, даже чисто формальных начальников. А в таком случае наиболее оптимальным все же представляется вариант с председателем Госсовета. Ведь при правильно сформулированных полномочиях этого органа его руководитель может получить фактический контроль и над губернаторами (например, через дачу Госсоветом согласия на назначение и увольнение глав регионов), и над правительством (скажем, в форме рекомендаций по приоритетным направлениям экономполитики), и даже над судебной системой (через губернаторских представителей в Совфеде). Ну а если к этой должности Путин добавит еще и председательство в партии власти (как бы она ни называлась), то в его руках останется и контроль над законотворчеством, которым займется после 2024 г. демократизированная российская власть.