Как повысить привлекательность нового пенсионного плана
В развитии современных пенсионных систем в большинстве стран мира все ярче прослеживается тенденция к усилению ответственности каждого конкретного человека за размер своей будущей пенсии, которая приводит к росту роли самостоятельных накоплений в достижении удовлетворительного дохода при выходе на пенсию. Главный фактор, который меняет реальность, – это современные демографические условия, в частности повышение продолжительности жизни. Однако, несмотря на изменение условий, сознание человека перестраивается достаточно медленно, и даже в странах, давно практикующих систему добровольных пенсионных накоплений, далеко не все понимают необходимость осуществления таких накоплений. Именно поэтому, для того чтобы стимулировать людей больше задумываться о своей пенсии, в различных странах разрабатывают и предлагают населению новые пенсионные продукты.
Россия с точки зрения основных демографических трендов и, соответственно, развития пенсионной системы двигается в русле общемировых процессов, хотя и со своей скоростью и своими особенностями. Для развития негосударственного пенсионного обеспечения в нашей стране был разработан и вынесен на обсуждение так называемый гарантированный пенсионный план (ГПП), в рамках которого планируется предоставить государственные гарантии и налоговые льготы для работников, решивших увеличить свою пенсию за счет самостоятельного участия в накоплении пенсионного капитала, а также прописать понятные и ясные правила его наследования. Кроме того, проект предусматривает возможность потратить накопленные деньги в случае возникновения тяжелых жизненных ситуаций, связанных со здоровьем, что означает досрочную выплату участнику ГПП для возмещения расходов на его лечение.