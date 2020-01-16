Как повысить привлекательность нового пенсионного плана

В развитии современных пенсионных систем в большинстве стран мира все ярче прослеживается тенденция к усилению ответственности каждого конкретного человека за размер своей будущей пенсии, которая приводит к росту роли самостоятельных накоплений в достижении удовлетворительного дохода при выходе на пенсию. Главный фактор, который меняет реальность, – это современные демографические условия, в частности повышение продолжительности жизни. Однако, несмотря на изменение условий, сознание человека перестраивается достаточно медленно, и даже в странах, давно практикующих систему добровольных пенсионных накоплений, далеко не все понимают необходимость осуществления таких накоплений. Именно поэтому, для того чтобы стимулировать людей больше задумываться о своей пенсии, в различных странах разрабатывают и предлагают населению новые пенсионные продукты.