Путин как охранитель Победы

Начало юбилейного года Победы президент России отметил серией громких заявлений об освещении событий Великой Отечественной и Второй мировой войн. В послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что в России создадут «самый полный» комплекс архивных документов и визуальных материалов по Второй мировой, с его помощью Россия намерена «защитить правду о Победе». В субботу, 18 января, на встрече с ветеранами и активистами в честь 77-летия прорыва блокады Ленинграда он объяснил, зачем нужен такой архив: «Мы не позволим представить историю в совершенно дурном свете... Мы этот поганый рот заткнем документами навсегда, чтобы неповадно было». В декабре, на большой пресс-конференции, Путин обещал написать большую статью о войне на основе новых архивных материалов – об этих его планах напомнил 17 января министр иностранных дел Сергей Лавров.