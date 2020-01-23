Что поправки в Конституцию меняют в судьбе местного самоуправления
Инициированные президентом страны масштабные изменения российской Конституции затронут не только верхние этажи власти, но и власть «на земле» – местное самоуправление (МСУ). Подверстывая все под логику транзита власти, про МСУ наблюдатели поспешили вынести следующий вердикт: в новой версии Конституции его автономии придет конец. Однако это не совсем так. Сами по себе поправки не уничтожают автономию МСУ. Его автономия давно уже подвергается опасности за счет систематического изменения действующего законодательства о МСУ. Вносимые в Основной закон поправки, будучи нейтральными сами по себе, могут подстегнуть именно этот процесс.
О чем идет речь в предложениях президента в части, касающейся МСУ? Во-первых, ст. 132 Конституции предлагается дополнить частью 3, предусматривающей, что «органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории». Во-вторых, в ст. 133 закрепляются гарантии МСУ на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения муниципальными органами во взаимодействии с органами государственной власти публичных функций и полномочий, имеющих государственное значение. Ранее в Конституции речь шла только о компенсациях за дополнительные расходы, возникшие в результате решений, принятых органами госвласти.