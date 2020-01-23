Что поправки в Конституцию меняют в судьбе местного самоуправления

Инициированные президентом страны масштабные изменения российской Конституции затронут не только верхние этажи власти, но и власть «на земле» – местное самоуправление (МСУ). Подверстывая все под логику транзита власти, про МСУ наблюдатели поспешили вынести следующий вердикт: в новой версии Конституции его автономии придет конец. Однако это не совсем так. Сами по себе поправки не уничтожают автономию МСУ. Его автономия давно уже подвергается опасности за счет систематического изменения действующего законодательства о МСУ. Вносимые в Основной закон поправки, будучи нейтральными сами по себе, могут подстегнуть именно этот процесс.