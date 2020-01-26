Конституционная реформа против духа Конституции

Поправят 22 статьи Конституции – это больше 1/6 от общего их числа, что существенно больше изменений, внесенных предыдущими законами о поправках в 2008 и 2014 гг. Нас ждут новые пункты либо редакции пунктов, статей – букв меняется много. Сохранится ли при этом дух Конституции?