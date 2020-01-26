Конституционная реформа против духа Конституции
Ответственный секретарь Конституционной комиссии 1990–1993 гг. Олег Румянцев о том, что меняют поправки в Основной закон
У внезапной конституционной реформы – 2020 примечательно всё. Форма, стиль, содержание, последствия, скорость разработки. 15 января президент анонсировал ее в послании Федеральному собранию, через пять дней внес в Госдуму законопроект, 23 января он принят в первом чтении, 11 февраля его планируют принять в решающем втором.
Поправят 22 статьи Конституции – это больше 1/6 от общего их числа, что существенно больше изменений, внесенных предыдущими законами о поправках в 2008 и 2014 гг. Нас ждут новые пункты либо редакции пунктов, статей – букв меняется много. Сохранится ли при этом дух Конституции?
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