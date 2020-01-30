Владимир Каппель, легендарный противник Чапаева

100 лет назад, 25 января 1920 г., от болезни умер генерал Владимир Каппель, выведший остатки армии адмирала Александра Колчака в Забайкалье. Его имя пробуждает в памяти сцену «психической атаки» из фильма «Чапаев». Но эта атака – авторский вымысел. Карьеру Каппеля и жизнь Чапаева историки изучают до сих пор.