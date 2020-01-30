Владимир Каппель, легендарный противник Чапаева
Историк Павел Аптекарь о настоящей, а не кинематографической истории белого генерала
100 лет назад, 25 января 1920 г., от болезни умер генерал Владимир Каппель, выведший остатки армии адмирала Александра Колчака в Забайкалье. Его имя пробуждает в памяти сцену «психической атаки» из фильма «Чапаев». Но эта атака – авторский вымысел. Карьеру Каппеля и жизнь Чапаева историки изучают до сих пор.
Будущий белый генерал родился 16 апреля 1883 г. в Петербурге в семье офицера Оскара Каппеля, воевавшего в Средней Азии, а затем служившего в корпусе жандармов. Отец умер, когда Владимиру было 6 лет.
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