Как советско-финская война застряла в снегах и лесах
Первые два месяца советско-финляндской войны 1939–1940 гг. оказались неудачными для Красной армии (см. «Как провал дипломатии привел к финской войне», Ведомости, 26.11.2019). Ее соединения не смогли прорвать оборону финской армии на Карельском перешейке и понесли поражение на других направлениях. Провал плана быстрого разгрома Финляндии показал, что для перелома в войне необходимы дополнительные силы и напряженная боевая подготовка.
К концу ноября 1939 г. советское командование сосредоточило на границе с Финляндией и в ближайшем тылу 19 стрелковых дивизий, 5 танковых и 2 мотострелковые бригады, значительные силы авиации. Они насчитывали около 350 000 человек, 2500 орудий и минометов, более 1300 танков и 1700 самолетов. Финская армия насчитывала 180 000 солдат и офицеров, около 700 орудий, 112 самолетов и 25 танков.
Главный удар предполагалось нанести на Карельском перешейке 7-й армией под командованием комкора Всеволода Яковлева. Она имела 9 стрелковых дивизий, 4 танковые и 2 мотострелковые бригады и насчитывала около 180 000 человек, 850 танков, более 1300 орудий и минометов. Предполагалось ее усиление. Противостоящие финские войска располагали около 100 000 солдат и офицеров, более 350 орудий и 25 танков.