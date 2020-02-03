Как советско-финская война застряла в снегах и лесах

К концу ноября 1939 г. советское командование сосредоточило на границе с Финляндией и в ближайшем тылу 19 стрелковых дивизий, 5 танковых и 2 мотострелковые бригады, значительные силы авиации. Они насчитывали около 350 000 человек, 2500 орудий и минометов, более 1300 танков и 1700 самолетов. Финская армия насчитывала 180 000 солдат и офицеров, около 700 орудий, 112 самолетов и 25 танков.