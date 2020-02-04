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Как и чем заменить LIBOR

Директор казначейства Сбербанка Алексей Лякин о сложностях переходного периода реформы индикаторов
Алексей Лякин
Сейчас с банками достигнута договоренность о предоставлении котировок до конца 2021 г., после чего LIBOR может прекратить существование, /Getty Images

После 2021 г. самый популярный индикатор процентных ставок LIBOR может перестать существовать. На замену ему придут принципиально новые безрисковые индикаторы. Такова цель мировой реформы индикаторов, сравнимой по масштабу с вводом в обращение евро. У банков и их клиентов остается всего два года, чтобы подготовиться и пересмотреть действующие контракты.

Ставка лондонского межбанковского рынка LIBOR была основным индикатором процентных ставок более 20 лет. Она используется во всех финансовых инструментах с плавающей ставкой – в кредитах, облигациях и производных финансовых инструментах. По оценке Банка международных расчетов, объем незавершенных контрактов в разных валютах, использующих LIBOR в качестве референсного индикатора, составляет около $400 трлн. Объем рынка межбанковских кредитов, лежащих в основе LIBOR, не сопоставим с объемом инструментов, привязанных к LIBOR, и обычно не превышает $1 млрд в день.

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