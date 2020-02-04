Как и чем заменить LIBOR
После 2021 г. самый популярный индикатор процентных ставок LIBOR может перестать существовать. На замену ему придут принципиально новые безрисковые индикаторы. Такова цель мировой реформы индикаторов, сравнимой по масштабу с вводом в обращение евро. У банков и их клиентов остается всего два года, чтобы подготовиться и пересмотреть действующие контракты.
Ставка лондонского межбанковского рынка LIBOR была основным индикатором процентных ставок более 20 лет. Она используется во всех финансовых инструментах с плавающей ставкой – в кредитах, облигациях и производных финансовых инструментах. По оценке Банка международных расчетов, объем незавершенных контрактов в разных валютах, использующих LIBOR в качестве референсного индикатора, составляет около $400 трлн. Объем рынка межбанковских кредитов, лежащих в основе LIBOR, не сопоставим с объемом инструментов, привязанных к LIBOR, и обычно не превышает $1 млрд в день.