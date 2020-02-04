Как и чем заменить LIBOR

Ставка лондонского межбанковского рынка LIBOR была основным индикатором процентных ставок более 20 лет. Она используется во всех финансовых инструментах с плавающей ставкой – в кредитах, облигациях и производных финансовых инструментах. По оценке Банка международных расчетов, объем незавершенных контрактов в разных валютах, использующих LIBOR в качестве референсного индикатора, составляет около $400 трлн. Объем рынка межбанковских кредитов, лежащих в основе LIBOR, не сопоставим с объемом инструментов, привязанных к LIBOR, и обычно не превышает $1 млрд в день.