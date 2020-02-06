Эвакуация как спецоперация

Военизированная спецоперация по эвакуации россиян из китайского Уханя в Тюменскую область должна была продемонстрировать обывателям серьезность мер, которые государство предпринимает для обеспечения безопасности тех, кто мог контактировать с заболевшими, и тех, кто наблюдает за эпидемией по телевизору. Однако бурная реакция местных жителей на обустройство карантина в регионе показывает, что с антуражем, похоже, все-таки переборщили. Такой отклик отразил страхи обывателей перед эпидемией, но одновременно дал возможность здравомыслящим людям продемонстрировать солидарность с согражданами, оказавшимися не по своей вине в роли героев фильма-апокалипсиса.