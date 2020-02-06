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Эвакуация как спецоперация

Обстоятельства эвакуации и размещения в карантине вернувшихся из Китая россиян оказались слишком кинематографично-драматичны, чтобы купировать беспокойство их соседей
Павел Аптекарь
Спецоперация по эвакуации россиян из китайского Уханя в Тюменскую область должна продемонстрировать серьезность мер, которые государство предпринимает для обеспечения безопасности тех, кто мог контактировать с заболевшими, и тех, кто наблюдает за эпидемией по телевизору /TASS

Военизированная спецоперация по эвакуации россиян из китайского Уханя в Тюменскую область должна была продемонстрировать обывателям серьезность мер, которые государство предпринимает для обеспечения безопасности тех, кто мог контактировать с заболевшими, и тех, кто наблюдает за эпидемией по телевизору. Однако бурная реакция местных жителей на обустройство карантина в регионе показывает, что с антуражем, похоже, все-таки переборщили. Такой отклик отразил страхи обывателей перед эпидемией, но одновременно дал возможность здравомыслящим людям продемонстрировать солидарность с согражданами, оказавшимися не по своей вине в роли героев фильма-апокалипсиса.

5 февраля российские военно-транспортные самолеты вывезли всех пожелавших эвакуироваться российских граждан из Уханя и других городов юга Китая, оказавшихся в эпицентре эпидемии коронавируса 2019-nCoV. В Китае, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано 549 смертей от последствий коронавируса. Привлечь для эвакуации самолеты военно-космических сил распорядился Владимир Путин.

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