Кто смотрит российское кино

В целом 56% респондентов (среди молодых – 63%) сказали социологам, что им нравятся современные российские ленты, вышедшие на экраны в последние 3–5 лет. Но качество, оказывается, не главное: на первое место они ставят интересные сюжеты, потом – жизненность, актеры и юмор. Встречались и объяснения, что российские фильмы нравятся, потому что нравятся фильмы про войну, патриотизм и со спецэффектами.