Кто смотрит российское кино
Несмотря на усилия государства по поддержке отечественного кинематографа, оно так и не стало кино для всех — его предпочитают люди среднего достатка и без высшего образования
Российское кино, несмотря на массированную поддержку государства, так и не смогло стать кино для всех россиян: его предпочитают в основном люди со средним образованием и сравнительно низким доходом, следует из февральского опроса ФОМа.
В целом 56% респондентов (среди молодых – 63%) сказали социологам, что им нравятся современные российские ленты, вышедшие на экраны в последние 3–5 лет. Но качество, оказывается, не главное: на первое место они ставят интересные сюжеты, потом – жизненность, актеры и юмор. Встречались и объяснения, что российские фильмы нравятся, потому что нравятся фильмы про войну, патриотизм и со спецэффектами.
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