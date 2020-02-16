Конгрессмены с Марса, президент с Луны

Впрочем, «Созвездию» не суждено было реализоваться: после прихода в Белый дом президента Барака Обамы программа президента Буша-младшего была закрыта. Официально – в 2010 г., после аудита, который показал критические задержки, лишние затраты, «размытые цели» и т. п. Конечная цель в виде полета к Марсу осталась, однако идти к ней предлагалось по «Гибкому пути» – стратегии, состоящей из набора с трудом увязанных друг с другом задач, включавших, например, высадку в середине 2020-х гг. астронавтов на... отбуксированный к лунной орбите небольшой астероид. Полноценная лунная программа из планов пропала, но зато в ворохе экзотичных программ в начале 2010-х гг. появилось «Убежище в глубоком космосе» (Deep Space Habitat) – небольшая станция на лунной орбите. Прямой ее потомок – нынешняя программа «Лунные врата» (Lunar Gateway). Пожалуй, единственным положительным результатом работы прошлой администрации было появление новых компаний в отрасли, что дало сейчас плоды в виде бурного развития рынка пусковых услуг и программ коммерческих пилотируемых кораблей. Созданные в ее рамках SpaceX Dragon 2 и Boeing Starliner в 2020 г., возможно, наконец-то покончат с длящимся с лета 2011 г. перерывом в американских пилотируемых полетах.