Куда лететь «Роскосмосу»
«Роскосмос» на распутье. С одной стороны, государство не обещает повышения финансирования космической отрасли. С другой – уходят прежние иностранные заказчики: американские астронавты собираются пересесть в свои корабли, коммерческие заказчики уже пересшли с «Протонов» на Falcon 9, замена российскому двигателю РД-180 уже проходит испытания, французы готовят к запуску Ariane-6 – конкурента «Союза-СТ». Последний крупный контракт на 20 ракет со спутниковым оператором OneWeb только переходит в активную фазу, а сам заказчик испытывает проблемы доверия инвесторов и откладывает запланированные пуски. На все это накладываются политические факторы вроде запрета Пентагона на запуски российскими ракетами коммерческих телекоммуникационных спутников.
Любой здраво оценивающий ситуацию в нашей космонавтике понимает, что ситуация кардинально меняется. Пока еще можно иронизировать над авариями американских кораблей, но времени для шуток остается немного: счет идет уже не на годы, а на месяцы. С сохранением текущего уровня госфинансирования нашей космонавтике грозит вялотекущая деградация, утрата компетенций и конверсия – перевод производства на решение земных задач.
«Роскосмос» пытается спасти ситуацию при помощи запуска «туристов» из ОАЭ или Турции. Усердие его главы Дмитрия Рогозина в продвижении этой услуги на международной арене заслуживает уважения, но эти успехи не способны закрыть даже на четверть открывающуюся после ухода американцев финансовую дыру.