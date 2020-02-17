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Как университетские олимпиады победили единый госэкзамен

Экономист Николай Кульбака о рисках нового образовательного неравенства
Николай Кульбака
Школьникам остается надеяться на ЕГЭ, но даже 90 баллов по всем экзаменам не дадут возможности поступить на лучшие специальности /Сергей Портер / Ведомости

У моего знакомого одиннадцатиклассника рядом с компьютером висит большая доска, на которую он клеит напоминалки про все проходящие в этом учебном году олимпиады. Их у него, кажется, десять – по самым разным предметам, в том числе по праву, обществознанию и экономике. Казалось бы, можно порадоваться за столь одаренного парня, но, надо признать, картина эта выглядит жизнеутверждающей только на первый взгляд.

В 10-м классе школьник, мечтающий о бюджетном месте в хорошем вузе, начинает изо всех сил готовиться к поступлению. Как правило, поступление гарантируется призовым местом на серьезной олимпиаде. А поскольку таких олимпиад много, к тому же состоят они из нескольких этапов, то впереди старшеклассника ждет задорное олимпиадное дерби с дедлайнами, онлайн- и офлайн-турами, сессиями, сборами и многими другими увлекательными мероприятиями.

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