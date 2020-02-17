Как университетские олимпиады победили единый госэкзамен
У моего знакомого одиннадцатиклассника рядом с компьютером висит большая доска, на которую он клеит напоминалки про все проходящие в этом учебном году олимпиады. Их у него, кажется, десять – по самым разным предметам, в том числе по праву, обществознанию и экономике. Казалось бы, можно порадоваться за столь одаренного парня, но, надо признать, картина эта выглядит жизнеутверждающей только на первый взгляд.
В 10-м классе школьник, мечтающий о бюджетном месте в хорошем вузе, начинает изо всех сил готовиться к поступлению. Как правило, поступление гарантируется призовым местом на серьезной олимпиаде. А поскольку таких олимпиад много, к тому же состоят они из нескольких этапов, то впереди старшеклассника ждет задорное олимпиадное дерби с дедлайнами, онлайн- и офлайн-турами, сессиями, сборами и многими другими увлекательными мероприятиями.