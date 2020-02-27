Как материнский капитал повлиял на рождаемость

Дискуссии о способности денежных стимулов влиять на рождаемость эксперты ведут много лет. С одной стороны, есть аргумент, что решение родить ребенка – это глубоко личный вопрос и деньги здесь не самый важный фактор. С другой – для большой группы семейных пар, которые не против родить ребенка, но колеблются, дополнительные стимулы могут быть как раз тем переломным аргументом. Тем более что материнский капитал – стимул весьма весомый: во многих регионах России он примерно равен цене одной комнаты, т. е. дает возможность переехать из однокомнатной в двухкомнатную квартиру.