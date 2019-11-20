Как увеличить население России
Избежать депопуляции одними только мерами стимулирования рождаемости и снижения смертности едва ли возможно, но и мигрантов надо тщательно отбирать
Государственное стимулирование рождаемости и предложения экспертов облегчить жизнь семей с детьми вряд ли смогут переломить демографические тенденции до начала 2030-х гг. Избежать депопуляции едва ли возможно без мигрантов, но важен качественный отбор уроженцев сопредельных стран по их образованию, квалификации и возрасту.
Комитет гражданских инициатив во вторник обсудил Национальный доклад по демографии, подготовленный учеными Института социально-политических исследований РАН во главе с членом-корреспондентом РАН Сергеем Рязанцевым, в котором проанализированы тенденции изменения численности населения России и предложены меры, способные предотвратить его снижение.
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