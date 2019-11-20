Как увеличить население России

Государственное стимулирование рождаемости и предложения экспертов облегчить жизнь семей с детьми вряд ли смогут переломить демографические тенденции до начала 2030-х гг. Избежать депопуляции едва ли возможно без мигрантов, но важен качественный отбор уроженцев сопредельных стран по их образованию, квалификации и возрасту.