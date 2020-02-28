Борис Немцов, человек политический

Когда речь заходит о Немцове, то вспоминаются слова Аристотеля о том, что «человек – существо политическое», хотя философ имел в виду не публичную политику, а общественные отношения. Для Немцова политика была способом жизни – как возможность и самовыражения, и влияния на общественные процессы. Немцов был политиком-демократом, для которого безусловным приоритетом являлась политическая свобода. Можно услышать от самых разных людей – от бабушки у подъезда до доктора наук, – что демократы развалили страну и внедрили в высокоморальное советское общество чуждые ценности. Это стало общим местом для поколения, пережившего травму, которую уже не залечить. На этом фоне факты, противоречащие такой простой логике, просто отбрасываются. Например то, что Немцов, будучи куратором ТЭКа в правительстве, предотвратил переход «Газпрома» под контроль его менеджеров. Парадокс, но противники Немцова в этом деле, кажется, искренне считали себя государственниками – это были крепкие хозяйственники советского типа, любившие потосковать по временам великой страны. А интересы государства отстаивал демократ, кандидат наук и митинговый оратор, у которого не было никакой ностальгии по СССР. Зато было представление о том, что стратегически важная газовая сфера должна оставаться под контролем государства даже при рыночной экономике.