Что изменило убийство Бориса Немцова

Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Россия с Немцовым

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Марш памяти Бориса Немцова напомнил, что за четыре года, минувших после его убийства, в России не появилось политика, сопоставимого с ним по авторитету и способности объединять разнородные силы оппозиции. Очередное шествие показало, что запрос на раскрытие самого громкого политического убийства современной России сохраняется.

В воскресенье в Москве, Петербурге и еще в 20 городах России состоялись траурные мероприятия в память о Борисе Немцове, бывшем вице-премьере, губернаторе, депутате Госдумы, который перешел в оппозицию Кремлю и был убит в ночь на 28 февраля 2015 г. буквально под его стенами – на Большом Москворецком мосту.