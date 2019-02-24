Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Россия с Немцовым
Что изменило убийство Бориса Немцова
Замены ему как лидеру, объединяющему разнородную оппозицию, не нашлось
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Марш памяти Бориса Немцова напомнил, что за четыре года, минувших после его убийства, в России не появилось политика, сопоставимого с ним по авторитету и способности объединять разнородные силы оппозиции. Очередное шествие показало, что запрос на раскрытие самого громкого политического убийства современной России сохраняется.
В воскресенье в Москве, Петербурге и еще в 20 городах России состоялись траурные мероприятия в память о Борисе Немцове, бывшем вице-премьере, губернаторе, депутате Госдумы, который перешел в оппозицию Кремлю и был убит в ночь на 28 февраля 2015 г. буквально под его стенами – на Большом Москворецком мосту.
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