Чем возможное снижение доли государства выгодно «Роснефти»

Подробности «Роснефть» и правительство держат в тайне – не раскрываются названия ни покупателя активов, ни получателя акций, ни откуда возьмутся бумаги и когда будет закрыта сделка. Все это можно списать на санкции – США ввели санкции против двух трейдинговых «дочек» «Роснефти» как раз из-за торговли венесуэльской нефтью.