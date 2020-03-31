Чем возможное снижение доли государства выгодно «Роснефти»
Компания избавится от токсичных активов и получит крупный пакет своих акций
У «Роснефти» скоро появится новый крупный акционер – сама компания, вернее, одна из ее «дочек». Два дня назад нефтяной гигант объявил о сделке с государством – он закрывает часть проектов в Венесуэле, а оставшиеся передаст принадлежащей правительству компании, взамен же получит 9,6% своих акций.
Подробности «Роснефть» и правительство держат в тайне – не раскрываются названия ни покупателя активов, ни получателя акций, ни откуда возьмутся бумаги и когда будет закрыта сделка. Все это можно списать на санкции – США ввели санкции против двух трейдинговых «дочек» «Роснефти» как раз из-за торговли венесуэльской нефтью.
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