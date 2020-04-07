Как учить на карантине
В образовании интерес к дистанционным формам возник намного раньше, чем в любой другой сфере деятельности. Еще в начале 1980-х гг. ректор одного из куйбышевских вузов организовал на базе внутреннего телевидения, нечеткого, черно-белого, трансляцию собственных лекций по сопромату на немецком языке. Интернет, пришедший в Россию в начале 1990-х, к началу нового столетия распространился настолько, что дал возможность создавать онлайн-курсы и продвигать их на рынок. Это вызвало бурные споры как среди специалистов, так и в прессе. Стали появляться различные онлайн-курсы и тренинги. Впрочем, через несколько лет мода на дистанционное образование сошла на нет и все благополучно вернулись к традиционному классическому варианту. Прошло еще несколько лет, и в 2019 г. дискуссия вспыхнула с новой силой, поскольку современные телекоммуникации дали возможность существенно улучшить онлайн-коммуникацию между учеником и преподавателем.
Эпидемия коронавируса привела к быстрому переводу школ и вузов на режим дистанционного обучения, которое многие вузы, казалось бы, декларировали последние годы. Но на большинство преподавателей решение ввести онлайн-обучение свалилось как снег на голову. В лучшем положении оказались преподаватели продвинутых московских вузов, во многих из них уже существовали онлайн-курсы, да и со студентами нередко приходилось коммуницировать через соцсети. К тому же лучшие преподаватели уже давно начали размещать свои видеолекции в интернете. Не обошлось, конечно, без проблем. Кому-то пришлось срочно регистрироваться в приложениях для видеоконференций, таких как Zoom, кому-то – срочно перекраивать формат курсов. Но, в принципе, если преподаватель вуза регулярно готовил презентации к лекциям, выйти в онлайн ему было довольно легко.
Труднее оказалось любителям использовать доски. Рисовать на компьютере без навыка и соответствующих приспособлений оказалось не так уж просто. В идеале для этого необходимы планшет и специальное перо – стилус.