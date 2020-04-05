Трудные уроки первых недель дистанционного обучения в вузах
2 апреля министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что вузам России рекомендовано с 6 апреля возобновить онлайн-обучение. Скорее всего, этот учебный год университетам придется завершить именно в таком формате. Однако не все российские университеты действительно готовы к подобному изменению системы обучения без ущерба для качества образовательного процесса. Большинству руководителей университетов предстоит оперативно перестраивать образовательный процесс. На что необходимо обратить внимание в первую очередь – с учетом уже полученного опыта дистанционного обучения в марте?
1. Назрела серьезная ревизия контента образовательных программ и отдельных лекций в вузах. Далеко не всякие лекции необходимо переводить в онлайн или вообще оставить в учебной программе. В университетах немало традиционных поточных лекций с общим зачетом, по факту представляющих собой пересказ учебных пособий. Возможно, было бы эффективнее воспользоваться специализированными онлайн-курсами сторонних вузов или образовательных платформ. Освободившихся преподавателей можно нагрузить, например, методической работой. Вариант: выделить преподавателю помощника для записи своего онлайн-курса – молодого преподавателя или ассистента-магистранта, который смог бы сделать содержание и форму курса более современными. В традиционном учебном процессе подобное предложение вызвало бы много недовольства, но сейчас такая кооперация будет воспринята более благосклонно обеими сторонами, а у преподавателей будут собственные качественные онлайн-курсы.