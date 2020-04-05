1. Назрела серьезная ревизия контента образовательных программ и отдельных лекций в вузах. Далеко не всякие лекции необходимо переводить в онлайн или вообще оставить в учебной программе. В университетах немало традиционных поточных лекций с общим зачетом, по факту представляющих собой пересказ учебных пособий. Возможно, было бы эффективнее воспользоваться специализированными онлайн-курсами сторонних вузов или образовательных платформ. Освободившихся преподавателей можно нагрузить, например, методической работой. Вариант: выделить преподавателю помощника для записи своего онлайн-курса – молодого преподавателя или ассистента-магистранта, который смог бы сделать содержание и форму курса более современными. В традиционном учебном процессе подобное предложение вызвало бы много недовольства, но сейчас такая кооперация будет воспринята более благосклонно обеими сторонами, а у преподавателей будут собственные качественные онлайн-курсы.