Российские вузы рапортуют о переходе в онлайн
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 23 марта объявил, что на дистанционный формат обучения перешло более 80% российских вузов.
Но насколько эффективным и безболезненным был этот переход? По данным мониторинга научных кадров высшей квалификации за 2019 г., проведенного институтом статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, четверть (24,3%) работников вузов с ученой степенью за последние три года ни разу не проводили удаленно или по видеосвязи учебные и научные мероприятия и не участвовали в них. В среднем обладатели ученой степени, преподающие в вузах, оценили на 3,2 балла из 5 свой уровень владения навыками, необходимыми для дистанционной работы.
«Ведомости» выясняли, как происходил переход на дистанционное обучение в разных российских вузах и как восприняли новый формат преподаватели и студенты.