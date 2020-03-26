Российские вузы рапортуют о переходе в онлайн

Но насколько эффективным и безболезненным был этот переход? По данным мониторинга научных кадров высшей квалификации за 2019 г., проведенного институтом статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, четверть (24,3%) работников вузов с ученой степенью за последние три года ни разу не проводили удаленно или по видеосвязи учебные и научные мероприятия и не участвовали в них. В среднем обладатели ученой степени, преподающие в вузах, оценили на 3,2 балла из 5 свой уровень владения навыками, необходимыми для дистанционной работы.