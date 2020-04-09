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Психологический тест на коронавирус

Врачи предпочитают ставить диагноз по клинической картине
Кирилл Харатьян
Сергей Мальгавко / ТАСС

В середине марта, когда еще была весна, в подмосковный дачный поселок из далекой Испании вернулась семья. Родители давно нашли себе там работу, дети учились в тамошней школе – но тут коронавирус, карантин, и пришлось спасаться, а что может быть лучше Подмосковья для людей, тут выросших! Вековой мусорный лес, узбеки просят работу, дым шашлыков, пьяные крики!

Карантин их шел благополучно, соседи снабжали продовольствием и скайп-выпивали с ними, как вдруг младший член семьи был обнаружен утром с температурой 40 и сильным кашлем. В ужасе был вызван врач, который не только прописал симптоматическое лечение, но и взял из детского горла мазок.

Спустя неделю положенные карантинные 14 дней закончились, да и дитя выздоровело, однако семья по-прежнему боялась высовываться на улицу, с трепетом ожидая результата теста: им было сказано, что исследование займет 5–7 дней. Но и спустя 10 дней никаких сведений не появилось, а по телефону медицинские органы или несли околесицу, или сообщали, что раз их не пришли заключать под медицинскую стражу, значит, результат был отрицательный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных