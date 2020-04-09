Психологический тест на коронавирус

Спустя неделю положенные карантинные 14 дней закончились, да и дитя выздоровело, однако семья по-прежнему боялась высовываться на улицу, с трепетом ожидая результата теста: им было сказано, что исследование займет 5–7 дней. Но и спустя 10 дней никаких сведений не появилось, а по телефону медицинские органы или несли околесицу, или сообщали, что раз их не пришли заключать под медицинскую стражу, значит, результат был отрицательный.