Психологический тест на коронавирус

Психологический тест на коронавирусВрачи предпочитают ставить диагноз по клинической картине
В середине марта, когда еще была весна, в подмосковный дачный поселок из далекой Испании вернулась семья. Родители давно нашли себе там работу, дети учились в тамошней школе – но тут коронавирус, карантин, и пришлось спасаться, а что может быть лучше Подмосковья для людей, тут выросших! Вековой мусорный лес, узбеки просят работу, дым шашлыков, пьяные крики!
Карантин их шел благополучно, соседи снабжали продовольствием и скайп-выпивали с ними, как вдруг младший член семьи был обнаружен утром с температурой 40 и сильным кашлем. В ужасе был вызван врач, который не только прописал симптоматическое лечение, но и взял из детского горла мазок.
Спустя неделю положенные карантинные 14 дней закончились, да и дитя выздоровело, однако семья по-прежнему боялась высовываться на улицу, с трепетом ожидая результата теста: им было сказано, что исследование займет 5–7 дней. Но и спустя 10 дней никаких сведений не появилось, а по телефону медицинские органы или несли околесицу, или сообщали, что раз их не пришли заключать под медицинскую стражу, значит, результат был отрицательный.