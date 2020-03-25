85% выздоровевших против 15% умерших

Динамика, замечу, прискорбная. Нет, конечно, в начале февраля, когда появились первые подобные данные, доля умерших составляла более 40% – но это и понятно, умирают люди быстро, а выздоравливают медленно. К началу марта показатель опустился до неужасных 5,6% – но с тех пор непрерывно растет.