Соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК не решит проблем, вызванных коронавирусом

Мало кто верил, что страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле смогут договориться о новом сокращении добычи. Еще месяц назад их переговоры провалились. Тогда речь шла о том, чтобы либо продлить соглашение на прежних условиях (на этом настаивала Россия), либо дополнительно сократить добычу, как предлагала Саудовская Аравия, на 1,5 млн баррелей в сутки. Договориться не удалось. Москва и Эр-Рияд, демонстративно хлопнув дверьми, заявили, что будут увеличивать добычу с 1 апреля, как только соглашение перестанет действовать. Страны ОПЕК сразу же начали снижать цены на свою нефть, развязав тем самым ценовую войну.