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Соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК не решит проблем, вызванных коронавирусом

Условия беспрецедентные, но могут потребоваться еще более жесткие меры
Галина Старинская

Мало кто верил, что страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле смогут договориться о новом сокращении добычи. Еще месяц назад их переговоры провалились. Тогда речь шла о том, чтобы либо продлить соглашение на прежних условиях (на этом настаивала Россия), либо дополнительно сократить добычу, как предлагала Саудовская Аравия, на 1,5 млн баррелей в сутки. Договориться не удалось. Москва и Эр-Рияд, демонстративно хлопнув дверьми, заявили, что будут увеличивать добычу с 1 апреля, как только соглашение перестанет действовать. Страны ОПЕК сразу же начали снижать цены на свою нефть, развязав тем самым ценовую войну.

Предложение сократить добычу было логичным – из-за распространения коронавируса резко сократился спрос на топливо. В первую очередь в Китае, который в январе принял жесткие меры по борьбе с болезнью. Были ожидания, что страна может быстро справиться, восстановит производство, а значит, спрос начнет расти. Но в середине марта проблема стала приобретать мировой характер. Росло число зараженных COVID-19 в Европе и США, закрывались заводы, магазины, фактически прекратилось авиа- и железнодорожное сообщение между странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных