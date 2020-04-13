Соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК не решит проблем, вызванных коронавирусом

Соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК не решит проблем, вызванных коронавирусомУсловия беспрецедентные, но могут потребоваться еще более жесткие меры
Мало кто верил, что страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле смогут договориться о новом сокращении добычи. Еще месяц назад их переговоры провалились. Тогда речь шла о том, чтобы либо продлить соглашение на прежних условиях (на этом настаивала Россия), либо дополнительно сократить добычу, как предлагала Саудовская Аравия, на 1,5 млн баррелей в сутки. Договориться не удалось. Москва и Эр-Рияд, демонстративно хлопнув дверьми, заявили, что будут увеличивать добычу с 1 апреля, как только соглашение перестанет действовать. Страны ОПЕК сразу же начали снижать цены на свою нефть, развязав тем самым ценовую войну.
Предложение сократить добычу было логичным – из-за распространения коронавируса резко сократился спрос на топливо. В первую очередь в Китае, который в январе принял жесткие меры по борьбе с болезнью. Были ожидания, что страна может быстро справиться, восстановит производство, а значит, спрос начнет расти. Но в середине марта проблема стала приобретать мировой характер. Росло число зараженных COVID-19 в Европе и США, закрывались заводы, магазины, фактически прекратилось авиа- и железнодорожное сообщение между странами.