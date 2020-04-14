Безопасность уходящего москвича

В начале апреля в сеть утекла презентация, в которой говорилось, что для передвижения по Москве могут быть введены QR-коды. Предполагалось, что каждый москвич и легальный гость столицы должен будет зарегистрироваться на портале Mos.ru и получать одноразовый код, как только захочет выйти из дома. Информацию о кодах подтвердил и руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», а люди, близкие к мэрии, оценивали, что такой системе придется ежедневно генерировать примерно 1 млн QR-кодов, чтобы фиксировать все походы москвичей по неотложным делам.