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Безопасность уходящего москвича

QR-код не может стать сверхтехнологией слежки за людьми
Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

В начале апреля в сеть утекла презентация, в которой говорилось, что для передвижения по Москве могут быть введены QR-коды. Предполагалось, что каждый москвич и легальный гость столицы должен будет зарегистрироваться на портале Mos.ru и получать одноразовый код, как только захочет выйти из дома. Информацию о кодах подтвердил и руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы», а люди, близкие к мэрии, оценивали, что такой системе придется ежедневно генерировать примерно 1 млн QR-кодов, чтобы фиксировать все походы москвичей по неотложным делам.

Но по какой-то причине в Москве от QR-кодов на базе платформы Mos.ru решили отказаться – их заменили электронные пропуска, зато инициативу распространили на всю территорию России. Для этого Минкомсвязи запустило специальное приложение, но, чтобы им пользоваться и получать пропуска, необходимо иметь учетную запись на портале госуслуг.

Пока на территории России тотальная пропускная система не введена, а портал мэрии Москвы уже не справляется с наплывом желающих: накануне оперштаб заявил о сбоях и хакерских атаках, а уже на второй день отозвал около 1 млн выданных пропусков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных