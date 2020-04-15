Россия не должна топить печи

Россия не должна топить печиЖестокий кризис можно использовать для улучшения условий жизни
Самоизоляция в комфортабельной московской квартире или в подмосковном доме нелегка: разрешается выйти только в магазин, аптеку или выбросить мусор. Но определяя дозволенные причины выхода, губернаторы забыли, что миллионам людей в стране нужно выходить ещё и в сарай за дровами, или в уборную во дворе, или по воду к колодцу: без водопровода, канализации и на печном отоплении в России живут не только в индивидуальных избушках, но и в 1–2-этажных многоквартирных домах, которые часто правильнее назвать бараками.
Сопутствующий коронавирусу экономический кризис означает, что цифры из национального проекта «Жилье и городская среда» (а в 2024-м, завершающем году «шестилетки», намечалось построить 120 млн кв. м нового жилья и расселить 9,54 млн кв. м жилья «непригодного») можно списывать в архив. А февральское заявление вице-премьера Марата Хуснуллина, предлагавшего распространить на всю страну московскую «реновацию», теперь звучит как утопия.
Между тем, рост жилой площади в стране в «докоронавирусный» период опережал рост населения: с 2005 по 2017 г. она выросла на 25% (с 2955 млн до 3708 млн кв. м), тогда как население за тот же период – менее чем на 1% (со 143,5 млн до 144,5 млн человек). Но, хотя ежегодный ввод нового жилья в стране превысил времена РСФСР, от ведущих стран Европы и Северной Америки по обеспеченности на одного жителя Россия значительно отстает.