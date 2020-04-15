Россия не должна топить печи

Самоизоляция в комфортабельной московской квартире или в подмосковном доме нелегка: разрешается выйти только в магазин, аптеку или выбросить мусор. Но определяя дозволенные причины выхода, губернаторы забыли, что миллионам людей в стране нужно выходить ещё и в сарай за дровами, или в уборную во дворе, или по воду к колодцу: без водопровода, канализации и на печном отоплении в России живут не только в индивидуальных избушках, но и в 1–2-этажных многоквартирных домах, которые часто правильнее назвать бараками.