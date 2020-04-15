Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика

Россия не должна топить печи

Жестокий кризис можно использовать для улучшения условий жизни
Кирилл Янков
В отличие от строительства нового жилья и расселения аварийного, программ обеспечения домов действительно необходимыми удобствами в стране нет /Кирилл Кухмарь / ТАСС

Самоизоляция в комфортабельной московской квартире или в подмосковном доме нелегка: разрешается выйти только в магазин, аптеку или выбросить мусор. Но определяя дозволенные причины выхода, губернаторы забыли, что миллионам людей в стране нужно выходить ещё и в сарай за дровами, или в уборную во дворе, или по воду к колодцу: без водопровода, канализации и на печном отоплении в России живут не только в индивидуальных избушках, но и в 1–2-этажных многоквартирных домах, которые часто правильнее назвать бараками.

Сопутствующий коронавирусу экономический кризис означает, что цифры из национального проекта «Жилье и городская среда» (а в 2024-м, завершающем году «шестилетки», намечалось построить 120 млн кв. м нового жилья и расселить 9,54 млн кв. м жилья «непригодного») можно списывать в архив. А февральское заявление вице-премьера Марата Хуснуллина, предлагавшего распространить на всю страну московскую «реновацию», теперь звучит как утопия.

Между тем, рост жилой площади в стране в «докоронавирусный» период опережал рост населения: с 2005 по 2017 г. она выросла на 25% (с 2955 млн до 3708 млн кв. м), тогда как население за тот же период – менее чем на 1% (со 143,5 млн до 144,5 млн человек). Но, хотя ежегодный ввод нового жилья в стране превысил времена РСФСР, от ведущих стран Европы и Северной Америки по обеспеченности на одного жителя Россия значительно отстает.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных